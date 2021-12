Jde v pořadí o 108. českou pobočku restaurační sítě s rychlou obsluhou, třetí v Karlovarském kraji. Restaurace nabízí plnou snídaňovou i klasickou produktovou nabídku, součástí je také kavárna McCafé, venkovní zahrádka a nechybí ani služba rozvozu jídla McDelivery přes Dáme jídlo nebo digitální objednávkové kiosky. „Kromě toho, že chceme a jsme fér k našim zaměstnancům, to znamená, že se o ně staráme a rozvíjíme jejich kariérní potenciál, tak se stejně chceme chovat i k našim zákazníkům. Přejeme si vytvářet příjemné okolí. Minulý rok jsme spustili projekt "Trash patrols". Spočívá to v tom, že v pomyslném Mc Donald´s DNA je pořádek. To je pro nás automatické a je to klíčem úspěchu, proč je tato firma celosvětově úspěšná. Máme správně nastavené procesy v kuchyni a umíme si u toho udržovat pořádek. Nemáme rádi, když vidíme odpadky, které jsou od nás poházené například po městě. Není to naše primární zodpovědnost, ale čas od času jdeme na frekventovaná místa a sbíráme veškeré odpadky. Chceme tak městu pomoct s pořádkem. Tato iniciativa už funguje v Karlových Varech a chceme pokračovat i tady,“ vysvětluje z oddělení public relations Adam Rapák.

Na místě nového McDonald's střihal pásku místostarosta Chebu Jiří Černý. „Když jsem se dozvěděl, že se v Chebu připravuje projekt rozšíření provozoven tohoto řetězce, byl jsem velmi překvapený. Ale jsem rád, že se to povedlo dotáhnout do konce. Překvapilo mě, že zaměstnanci chebské franšízy jsou skoro ze sta procent Chebané. Za to jsem nesmírně rád, protože ve městě vznikla další pracovní místa především pro mladé lidi,“ doplňuje místostarosta Černý.

Restaurace je otevřená každý den od 6 do 22 hodin, McDrive do 23 hod. Nová restaurace nabízí pracovní příležitost pro až 80 zájemců z okolí.