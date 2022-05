Starosta Chebu Antonín Jalovec si to nedokáže vysvětlit. „Nerozumím tomu. V úterý 10. května jsem se na krajském úřadě účastnil jednání starostů největších měst v kraji, kde se projednával další postup v řešení nedostatku praktických lékařů, stomatologů a dalších specialistů. Na začátku proběhlo kolečko, kde každý starosta sdělil, jaká je situace v jeho městě. Všude je to stejné. Za poslední roky nepřišel do jiných měst žádný lékař. Netuším, čím to je, ale v Chebu za poslední tři roky začali ordinovat tři praktičtí lékaři a několik stomatologů. Snad jsem tomu také přispěl. Na sociálních sítích čtu velice často hlouposti typu – Co dělá město? Co dělá starosta? Proč se nestará a nehledá nové doktory? Proč to jinde jde a v Chebu ne? A podobně. A teď se vrátím zpátky na začátek. Navštívil jsem nového pana doktora v ordinaci a jaké bylo moje zděšení, když jsem se dozvěděl, že nemá po měsíci ani zdaleka naplněnou kapacitu nově registrovaných občanů – pacientů,“ říká rozčarovaně starosta.