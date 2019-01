Krušné hory – Díky přívalům přírodního sněhu se vyznavači zimních sportů mohou o víkendu těšit na naprosto ideální lyžařské podmínky.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Marek Nečina

Skiareály v Krušných horách díky tomu mohou zahájit provoz i v další části skicenter. Intenzivně pak po enormním spadu sněhu pracují kromě úprav sjezdovek například i na odklízení parkovišť, aby mohli lyžaři pohodlně zaparkovat.

„Víkend nabídne letošní vůbec nejlepší lyžování,“ konstatoval provozovatel Skicentra Bublava – Stříbrná Jiří Lhota. Vlekaři tam hlásí 65 cm sněhu. O víkendu se přitom rozjede i sedačková lanovka s kilometrovou sjezdovkou.

„V provozu bude poprvé celý areál kromě nejobtížnějšího Velkého Bleibergu,“ dodal Lhota.

Ideální sněhové podmínky panují také na Klínovci. Zde mají metr a půl vysokou sněhovou pokrývku, jejíž pevný základ tvoří technický sníh, na který nyní napadal ten přírodní. „Aktuálně jezdíme na všech sjezdovkách na Klínovci. Co se týká Neklidu, tak ten byl kvůli uzavřené silnici mezi Božím Darem a Klínovcem zatím uzavřen,“ uvedla Hana Hoffmannová, tisková mluvčí Skiareálu Klínovec.

Podle jejích dalších slov je ale velmi nepravděpodobné, že by sněhová kalamita trvala i přes víkend.

„Proto samozřejmě očekáváme, že dnes a celý víkend už bude areál Neklidu v provozu. Silničáři a částečně i naši zaměstnanci pracují na obnovení provozu na zmíněné komunikaci a samozřejmě úpravě parkoviště i sjezdových tratí,“ doplnila mluvčí Skiareálu Klínovec s tím, že ostatní příjezdové cesty k parkovištím u lanovek a sjezdovek jsou bez problémů sjízdné.

Na Plešivci mají zatím v provozu dvě sjezdovky a na otevření dalších se pracuje. „Hodně tady pršelo, a tak se lyžuje na dvoukilometrové sjezdovce Hana vedoucí do Pstruží a abertamské Renatě. Ostatní části našeho areálu zasněžujeme, a pokud to počasí dovolí, otevřeme co nejdříve,“ uvedl Petr Voráček, jednatel Skiareálu Plešivec. Zde na rozdíl od Klínovce nemají žádné problémy s dopravou a příjezdem k lyžařskému areálu.

„O víkendu samozřejmě očekáváme zájem lyžařů a věříme, že nám bude konečně přát trochu počasí a déšť se nám vyhne,“ dodal jednatel Skiareálu Plešivec.

Dobré podmínky k lyžování jsou i v Perninku a Potůčkách, kam se dá rovněž o nadcházejícím víkendu vyrazit.

Po vydatném spadu sněhu se pak rolby vrátí i do bílé stopy. Úpravy běžeckých tras se postupně dočkají tradiční cesty a okruhy v západní části Krušných hor. Jedná se například o magistrálu z Božího Daru k Červené jámě, okruh Karlova běhu a bílé stopy na Plešivec.

Upravené bude podle našich informací například také Jelení, kompletně trasy mezi Perninkem, Jelením, Rolavou, Bublavou a Novými Hamry. Vedle těchto tras jsou samozřejmě k dispozici běžecké tratě v okolí Božího Daru i spojnice na další okruhy a tratě v sousedním Německu.

Na německé straně u lázeňského městečka Oberwiesenthal je v současnosti k dispozici kolem 75 km běžeckých okruhů, tras a turistických stezek, které bývají velmi dobře upravené a sjízdné.