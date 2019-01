Chodov – Zvony v kostele sv. Vavřince, křížová cesta či krypta Plankenheimů. To jsou některé důkazy toho, že Chodovským rozhodně není historie lhostejná.

Obnovu rodinné hrobky Gaschů, zakladatelů strojírenské tradice, podpoří i Česko-německý fond budoucnost. | Foto: Martin Polák

A letos v obnově pozůstatků dob minulých pokračují. Opravy se dočká hrobka rodiny Gaschů, kteří stáli u zrodu strojírenské tradice města. Dobrou zprávou je pro město určitě i to, že rekonstrukci podpoří Česko-německý fond budoucnosti částkou 200 tisíc.

„Jsme rádi, že jsme s žádostí uspěli a dostali se tak mezi 138 projektů, které fond podpořil. V dohledné době tak začne demontáž hrobky a odvoz částí do restaurátorské dílny,“ uvedl městský historik Miloš Bělohlávek s tím, že práce mají být dokončeny v létě. Kompletně opravená hrobka pak bude představena v rámci tradiční Svatovavřinecké pouti.

Rekonstrukce hrobky vyjde podle prvních odhadů na zhruba 600 tisíc korun. „Chodov proto ještě usiluje o finanční podporu Karlovarského kraje, od potomků rodiny Gaschů a předběžný příslib má také od společnosti Chodos Chodov, která je považována za nástupce Gaschových strojíren,“ upřesnil mluvčí Chodova Martin Polák.

Rodina Gaschů stála v roce 1883 u zrodu strojírenské tradice města. „Do vysídlení v roce 1946 dávala práci stovkám obyvatel Chodova a po čtyři generace se výrazně podílela na jeho rozvoji a politickém a společenském životě. Jeden z členů rodiny, Josef Gerstner, byl v letech 1900-1918 starostou Chodova,“ připomněl Miloš Bělohlávek. Hrobka chátrá už od roku 1945, navíc ji ohrožuje větrná i vodní eroze.

V následujících letech by se město rádo věnovalo obnově dalších hrobek. „Jedná se především o významné občany města. Asi nejvýznamnější je hrobka uhlobaronské rodiny Ritterů a hrobka prvního chodovského starosty Karla Fenkla,“ doplnil Bělohlávek. Celkem by se mělo jednat o 14 hrobových míst. „Hroby jsou opuštěné a nejen z historického hlediska by nebylo vhodné, aby zanikly,“ dodal starosta Patrik Pizinger.