Po těchto slovech místostarostky Katrin Bradner obdržely maškary i klíč od obce a vydaly se na svou pouť po okolí. Na traktoru se vezly domácí koblížky, prejt, škvarková pomazánka, svařák a teplý čaj. Průvod šel od domu k domu směrem na Radvanov, poté i do Luhu a Hřeben. Někde hospodáři vyšli ven, pozdravili masky, připili si či průvod obdarovali. Škoda, že většina vrat však zůstala zavřená. „Snažíme se zachovat tradici, ale lidi často ani nevyjdou, koukají za oknem, není to tady zkrátka tak vžité jako třeba na Moravě,“ zalitoval i Ladislav Čížek, který před lety tradici masopustu v Josefově obnovil. Jak dodal, důležité je nadšení lidí. A to členům spolku Tradiční venkov, který masopustní průvod ve spolupráci s obcí Josefov pořádá, rozhodně nechybí. Čtrnáct dní dopředu začnou s přípravami. Vaří, pečou, smaží, aby tradičnímu průvodu nic nechybělo. A samozřejmě opráší své masopustní masky, které si sami vyráběli, když s masopusty začali. Například Ladislav Čížek si kostým soudce nechal ušít, to Žaneta Štefanová zapojila vlastní tvořivost. "Masku opice jsem si dělala sama. Tak dvě tři hodinky šití a byla hotová," řekla skromně.