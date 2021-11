„Pořadatel rovněž upraví areál trhů tak, aby u vchodů mohly probíhat kontroly návštěvníků trhů. Ti se budou muset prokázat dokladem o bezinfekčnosti, tedy očkováním, negativním testem nebo dokladem o prodělané nemoci, a to ve všední dny v době od 16 hodin do zavírací doby a o víkendech po celou provozní dobu,“ uvedla na facebookovém profilu města Cheb tisková mluvčí Simona Liptáková.

Tato akce je v Chebu velmi oblíbená a radostně očekávaná. Proto vyvolalo toto razantní rozhodnutí velké vášně nejen mezi Chebany, ale i mezi lidmi, kteří žijí v okolí. Začali se hromadně na sociálních sítích bouřit. „Pak si pokládám otázku, zda vůbec má smysl konat vánoční trhy? Ani ti prodejci nebudou mít zisk, když je vstup na potvrzení o očkování,“ zní jeden z komentářů pod příspěvkem města Cheb.

Rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými stále rozdělují společnost. „Jsem už dost stará a zažila jsem leccos, ale to, co se teď předvádí, z toho už je mi na zvracení. Ať se na mě někdo zlobí nebo ne. Tahle diskriminace je už horší, než za totáče. Nemám potřebu se tu svěřovat s tím, zda jsem nebo nejsem mezi vyvolenými očkovanými, ale všichni víme, že i očkování lidé se mohou nakazit a též covid přenášet. Není to ojedinělý případ. Ale očkovaní všechno smějí a nic nemusejí. Ani se testovat. Kdyby byli znovu nakažení, mohou vesele roznášet nákazu mezi davy lidí, protože patří mezi ty "čisté". Lidé jsou unavení, otrávení, znechucení, z toho všeho, co se celý rok a půl děje. Naštvanost roste, lidé přicházejí o zdraví, a to teď zrovna nemyslím na to jediné onemocnění, které teď existuje. Přicházejí o práci, všude se všechno zdražuje, a když se těší aspoň na tu parádní venkovní předvánoční atmosféru, kde se alespoň třeba projdou po trzích, doprovodí děti na kluziště, dají si něco dobrého, nebo si připijí s přáteli u stánku se svařákem, tak je to jen pro vyvolené? Jen pro ty, kteří zamávají "glejtem" čistoty? Tak s takovou vánoční atmosférou běžte někam. Ti nebezpeční lidé budou teď smět chodit jen kolem ohrádky? Nebo mají výběh jen v určité hodiny?“ komentuje další.

Starosta Chebu Antonín Jalovec napsal na konto mnoha pobuřujících komentářů své vyjádření. „Reaguji jím na hnojomet a slovní občanskou válku, kterou rozpoutalo sdílené rozhodnutí vedení města a organizátorů vánočních trhů. Hlásím se k němu a přebírám za něj plnou zodpovědnost,“ sděluje.

Poukazuje na nelichotivou situaci před rokem. „Kdo si pamatuje, jak vypadalo slavnostní zahájení trhů ještě v roce 2019, ví, že se na náměstí tísnilo nějakých osm tisíc lidí. Dopustit něco takového v sílící epidemii by byl hazard, zvláště vzhledem k tomu, že část obyvatel zcela záměrně ignoruje protiepidemická opatření. Proto jsme slavnostní rozsvícení stromu zrušili,“ říká.

Město nechce trhy rušit v plném rozsahu. „Zároveň jsme nechtěli trhy "odpískat" úplně, i když situace pro ně není příznivá. Abychom ale zajistili únosnou míru bezpečí v prostoru trhů, kde se zvláště večer a o víkendech srocuje velké množství lidí, vyžadujeme v těchto dobách po návštěvnících předložení potvrzení o bezinfekčnosti. Každý má možnost se očkovat či se nechat otestovat, takže pokud touží trhy navštívit, tuto možnost má. Je-li pro něj toto opatření nepřekonatelnou překážkou, může trávit adventní čas zcela svobodně kdekoliv jinde,“ vysvětluje.

„Politiky si volíte a platíte proto, aby za vás rozhodovali o věcech veřejných. Bez vypjatých emocí a po zralé úvaze. My jsme po důkladném zvážení usoudili, že není nutné trhy rušit úplně, ale je třeba na nich zajistit solidní míru bezpečí prostřednictvím kontroly. Je to kompromis, který část populace nezadržitelně (k mému zoufalství) směřující k extrémnímu pohledu (z obou stran) na epidemii naštve, ale je naším úkolem zvážit všechna pro a proti a pak nést následky svého rozhodnutí. Máte plné právo ho kritizovat. Ale bez vulgarit, agresivity a po aspoň krátkém zamyšlení, co a proč k němu vedlo. Děkuji a opatrujte se,“ uzavírá starosta Jalovec.