S vozem Toyota najel v úterý 15. října kolem 23:50 hodin na dálnici D6 do protisměru ve směru na Cheb. Policisté se mu v jízdě několikrát snažili zabránit, ale řidič na jejich výzvy nereagoval. Donucen zastavit byl až u sjezdu Na Březovou. Po zběsilé jízdě nadýchal 1,91 promile alkoholu. Kriminalisté žádají řidiče, které muž svou bezohlednou jízdou ohrozil, aby volali na linku 158 nebo dorazilina nejbližší policejní služebnu. Dále policistům pomohou také záběry z kamer vozidel, která jela zrovna kolem.

PREVENCE:

Jak se zachovat, když se dostanete na dálnici do protisměru?

Rozsvítit všechna světla včetně výstražných, aby bylo vozidlo dobře vidět a pokud to situace dovolí, přejet co nejdříve a bezpečně do odstavného pruhu či na krajnici na levé straně a nechat rozsvícená alespoň výstražná světla. Cestující by si ve vozidle měli obléci reflexní vesty a co nejrychleji vozidlo opustit a jít za svodidla dálnice, dostatečně daleko, do bezpečné vzdálenosti od odstaveného vozidla a zavolat policii. Co v žádném případě nedělat! Otáčet se na dálnici nebo dokonce couvat.