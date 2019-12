Firma se s krajem ani tento týden nedohodla na žádném postupu.A pokutu, která přesahuje 80 milionů korun, nechce stavební společnost zaplatit. Hotová je zatím jen jedna část opravované budovy. „Zástupci společnosti nám na jednání krajského zastupitelstva představili svůj pohled na spor, krajští zastupitelé však nakonec podpořili jednání Karlovarského kraje, což je odstoupení od smlouvy,“ konstatoval náměstek Karlovarského kraje Dalibor Blažek.

Karlovarský kraj tak bude vypisovat nové výběrové řízení na dokončení prací. Pokud všechno půjde podle plánu, bude kompletní rekonstrukce dokončena v roce 2021. Přitom původně už v tuto chvíli měli pacienti a lékaři ordinovat a pracovat v moderním prostředí 21. století.

„Rekonstrukce bude pokračovat v nezměněné podobě, tak jak jsme ji měli připravenou dosud. Projektanti musí pouze opravit projektovou dokumentaci. Musejí z ní vyškrtnout to, co už je postaveno a hotovo, a následně se musíme domluvit na tom, které stavební práce je tam potřeba udělat. Na konci února bychom měli znát novou cenu za dokončení opravy nemocnice. Bude dražší, než bylo původně v plánu, protože původní částka se počítala v roce 2016,“ vysvětlil Dalibor Blažek.

Pak bude muset Karlovarský kraj vytvořit podklady pro výběrové řízení, které musí schválit Rada Karlovarského kraje. Na začátku dubna kraj vypíše výběrové řízení.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlou zakázku, předpokládám, že výběrové řízení potrvá dva až tři měsíce, tedy do konce června. Až tehdy bychom mohli mít vítěze. Noa až následně začnou další stavební práce, které odhadem potrvají do roku 2021, a to jen v případě, že vše půjde podle plánu,“ poznamenal Dalibor Blažek.

Stavební společnost všechna nařčení Karlovarského kraje odmítá. „Musíme kategoricky odmítnout všechna tvrzení Karlovarského kraje, že veškerou vinu za zpoždění a nedokončení celé zakázky nesou pouze a jen dodavatelé ESB. Ti opakovaně vedení Karlovarského kraje upozorňovali na hrubé nedostatky v projektové dokumentaci, na které narazili až během výstavby. Do současnosti muselo být provedeno 36 projektových změn a vyhotoveno 125 změnových listů,“ reagoval mediální zástupce společnosti ESB Karel Samec.