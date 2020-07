Kvůli bezpečnostním opatřením se ordinace otevře až na začátku podzimu. Pacienti jsou z této informace zklamaní. V případě potřeby by totiž museli dojíždět až do Tachova.

„Máte pravdu, naše prvotní zpráva hovořila o letních měsících, bohužel rekonstrukce ordinace se kvůli bezpečnostním opatřením a kvůli vyjádření hasičů a hygieny prodlužuje. Jsme v neustálém kontaktu s doktorem Radkem Měšťanem, na kterého se pacienti mohou na kontaktech uvedených na webových stránkách města obracet. Navíc lékař nám sdělil, že je ochoten předepsat léky i těm lidem, kteří nemají žádného lékaře. Stačí, když se na něj telefonicky anebo e-mailem obrátí,“ sdělila tisková mluvčí města Simona Liptáková.

Lidé jsou z této situace značně rozladění. Čekali, že už od července budou moci zavítat do ordinace.

„Všude byla informace o tom, že nový lékař nastoupí už v červenci, teď jsem se dozvěděla, že to bude až na podzim, a naštvalo mě to. Potřebuji léky a lékař mi je sice napíše, ale už je to práce navíc, kdy si budu muset zavolat, aby mi sestřička léky napsala, pak mi přijde SMS do mobilu,“ řekla Marie Čermáková z Chebu. „Ale potřebuji i osobní konzultaci a to mi telefon nevyřeší, a navíc je to poměrně daleko. Vždyť do Tachova je to skoro hodinu cesty, a to nemluvím o cestě vlakem,“ podotkla.

Někteří z pacientů se už rozhodli registrovat k lékařům jinam, nechtějí riskovat další posunutí termínu. „Vyčkávala jsem, kdy začne nový lékař ordinovat, a nakonec se opět termín posunul. Chápu, že za to pan doktor nemůže, ale už jsem se rozhodla, že se pojedu zaregistrovat do Plesné,“ sdělila Jarmila Novotná z Chebu.

Cheb se s nedostatkem praktických lékařů potýká dlouhodobě. Město věří, že se situaci podaří v nejbližších letech stabilizovat. A lékaře láká i na některé benefity.

„Nabízíme novým lékařům zajištění zkolaudované ordinace v městském objektu první rok zdarma a následně za snížené nájemné. Vedle toho mohou noví lékaři od města získat příspěvek na vybavení ordinace až do výše 250 tisíc korun,“ dodal chebský starosta Antonín Jalovec.