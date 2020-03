FOTO, VIDEO: Otřesný případ hyenismu! Zloděj se v době nouze vloupal do obchodu

Až osm let za mřížemi hrozí 27letému muži ze Sokolova. Ten se v době, kdy je vyhlášený nouzový stav pro celé území České republiky kvůli koronaviru, vloupal do jedné z uzavřených prodejen v Sokolově. Cestu do obchodu si prorazil kamenem. Policisté ho chytili při činu.

Zloděj se v době nouze kvůli koronaviru vloupal do jednoho ze sokolovských obchodů. | Video: PČR