Přes čtyři roky otužování má za sebou jeden z organizátorů místní akce Daniel Palko. „Na začátku jsem to chtěl jen zkusit, jaké to vlastně je. Tehdy jsem začal v září, nejprve tři dny v týdnu, pak častěji a v prosinci jsem byl ve vodě skoro pořád,“ říká Daniel s tím, že do ledové vody se pak těšil a těší se pořád. „Základem je správné dýchání, a do vody se nořit s klidnou hlavou, myslí… Jde také o vzájemnou pospolitost lidí ve skupině, kde nikdo nic neřeší a jsou pozitivně naladěni,“ dále popisuje Daniel a dodává, že na nedělní ponor dorazilo asi třináct otužilců žen i mužů a akci pořádali pod hlavičkou místní skupiny Zlatého Špendlíku, kde je i známý rockový zpěvák, skladatel a textař Daniel Landa. Právě on mnohé přivedl k otužování a koupání v ledové vodě.