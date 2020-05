Kromě omezené kapacity na 200 osob se návštěvníci musejí smířit i s řadou ochranných opatření. „Návštěvníci jsou povinni na koupališti dodržovat bezpečnostní pokyny vydané Ministerstvem zdravotnictví,“ říká vedoucí bazénu Karel Koutecký.

Lidé si také musí na vyhrazeném místě vydezinfikovat ruce a nosit roušky. Na koupališti není povoleno se shlukovat.

Upravena je i kapacita sauny a rodinného studia. Nebudou v provozu parní komory, chrliče a atrakce v dětském bazénu. U vířivek je stanovena maximální kapacita na tři osoby ve velké a dvě osoby v malé vířivce. Navíc je mohou používat maximálně 10 minut. Tobogany budou v provozu v souladu s návštěvním řádem. Čipové a předplacené vstupné bude prodlouženo o šest měsíců.

Lidé se sice už těší, ale zatím si nedokáží úplně představit, jak vše bude fungovat. „Do bazénu s rouškou? No, to bude zajímavé. Jsem na to zvědavá,“ říká jedna z oslovených Nikola Vejhová.