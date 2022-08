„Své první skladovací prostory o bezmála 5 tisíc m2 si v Česku pronajme americko-česká společnost ShipMonk, jež se zaměřuje na outsourcing logistiky pro americké e-shopy, pro které skladuje a rozesílá jejich zboží. Součástí pronájmu bude i dalších 500 m2 kancelářských prostor. Výstavba budovy o celkové velikosti 15 000 m2, jejíž zmíněnou část si ShipMonk pronajme, začne v září tohoto roku, přičemž předání prostor se plánuje na první čtvrtletí následujícího roku. ShipMonk tak bude prvním nájemcem haly, která cílí na nejpřísnější ekologické požadavky dle certifikace BREEAM New Construction,“ sděluje Marketing & PR Manager Karel Taschner.

Příběh společnosti ShipMonk je podle slov generálního ředitele Panattoni pro Českou republiku a Slovensko Pavla Sovičky naprosto fantastický. „Ještě před pár lety bychom mluvili o začínajícím start-upu, dnes však máme tu čest s mezinárodní společností s raketovou expanzí na poli logistiky a e-commerce. ShipMonk skvěle tyto obory spojil a stal se tak učebnicovým příkladem dokazujícím aktuální boom elektronického obchodování. Nesmírně nás těší, že můžeme společnosti pronajmout skladovací halu, která zároveň bude i prvním logistickým centrem ShipMonku v kontinentální Evropě,“ říká.

Na chebském leteckém dni se představí i unikátní stíhačka Messerschmitt

Za CEO Accolade padají slova chvály i od Milana Kratiny, kterému se podařilo výrazně přispět k prosperujícímu obchodnímu spojení. „Osobně mě těší, že se mi podařilo Jana Bednáře přesvědčit, že naše hala v Chebu je to pravé a strategické místo pro první distribuční centrum ShipMonku v Čechách. Je obdivuhodné, jak se ze studentského příběhu může vyklubat extrémně úspěšná podnikatelská cesta, jejíž potenciál neustále roste. A přesně to je prototyp nejlepších světových firem, pro které jsme se před lety rozhodli chystat tento v současnosti jeden z nejatraktivnějších areálů s ideálními možnostmi jak z hlediska obsluhy západních trhů, tak i volných pracovních míst. Třešničkou na dortu už je jen to, že dokončením této budovy dojde k úplné revitalizaci území chebského areálu,“ vysvětluje Kratina.

Viceprezident pro marketing společnosti ShipMonk Daniel Gdowski kvituje mimo jiné celosvětové doručování objednávek. „Je nám ctí, že můžeme otevřít v Chebu další kapitolu růstu naší evropské distribuční sítě ve spolupráci se společností Panattoni. Společnost ShipMonk výstavbou skladovací haly v Česku rozšiřuje své působení do Evropy a navazuje tak na mezinárodní expanzi mimo Spojené státy, která nejprve začala v Mexiku, Kanadě a Velké Británii. Všechny naše nedávné expanze se zaměřují na služby pro naší rostoucí klientskou základnu. Díky našemu softwaru pro e-commerce a rozšiřování distribučních služeb můžeme nabízet prvotřídní servis při doručování objednávek všem klientům po celém světě. Proto jsme vděční, že máme silné partnery v podobě společností Panattoni a Accolade, které pomáhají společnosti ShipMonk realizovat tuto strategickou příležitost,“ říká.

Za dobrý skutek vyhlídkový let. Děti, přihlaste se do soutěže otevřených srdcí

Panattoni Park Cheb South vznikl na území brownfieldu po bývalých strojírnách. Během revitalizace došlo k recyklaci 90 % stavebního a demoličního odpadu. „První budova, jejímž nájemcem je Kaufland eCommerce Fulfillment, dosáhla nejlepší hodnocení „Outstanding“ v rámci certifikace BREEAM. Rekordní skóre 90,68 % učinilo halu nejekologičtější industriální stavbou světa. Ve výstavbě jsou také v rámci haly prostory pro předního evropského online prodejce dílů a příslušenství Autodoc, jenž obsadí 31 500 m2 pronajímatelné plochy. V současné době Panattoni s investorem Accolade připravují vybudování dalších budov i v nedalekém průmyslovém parku Panattoni Park Cheb, “zmiňuje Pavel Sovička s tím, že Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 51 poboček.

Areál parku se také vyznačuje dobrým dopravním spojením na Německo, a to díky blízkosti německé dálnice A9. „Městem projíždí evropský železniční koridor z Prahy do Norimberku a železniční spojení s pohraničními oblastmi Německa a Česka zajišťuje lokální trať. Kontejnerový terminál v německém městě Wiesau je vzdálen 33 km. Přímo v Parku je navíc zastávka autobusu městské hromadné dopravy,“ dodává PR Manager Michael Süss.

Kvůli netopýrům zavírejte okna, žádá zvířecí záchranář Makoň

Mezi klíčové klienty patří společnosti jako Amazon, Tchibo, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Kromě České republiky a Slovenska má Panattoni kanceláře také ve většině zemí EU a ve Velké Británii.

Accolade Holding, a.s. působí v šesti zemích Evropy, ve kterých investuje do moderní a udržitelné infrastruktury pro podnikání světových značek především z oblastí e-commerce, zpracovatelského průmyslu a logistiky. V Česku, Polsku, Německu, Španělsku, Nizozemsku a na Slovensku vlastní síť 47 industriálních parků s certifikací BREEAM zaručující udržitelný a šetrný přístup k životnímu prostředí.