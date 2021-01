„Zahajujeme výrobu českého klenotu Chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře,“ informoval provozovatel Parku Boheminium Tomáš Slifka. „Jde opravdu o zmenšeninu s mnoha nej. Půjde o nejsložitější, nepropracovanější, časově nejnáročnější, ale zároveň zřejmě o nejkrásnější zmenšeninu,“ řekl.

Model Chrámu svaté Barbory je jednou ze dvou miniatur, které zaměstnají modeláře na řadu měsíců. Tou druhou, kterou následně v parku Boheminium plánují, je model Pražského hradu. Výroba Chrámu svaté Barbory zabere zhruba čtyři až pět měsíců.

„Pro naše příznivce jsme navíc připravili jednu novinku,“ poodhalil Tomáš Slifka. Ta je odpovědí na mnoho otázek lidí. „Často se ptají na to, jak výroba probíhá. Proto jsme se rozhodli, že vůbec poprvé zprostředkujeme realizaci od a až do zet,“ tvdí Slifka. Veřejnost se tak seznámí s tím, jak vznikají plány, co předchází samotné výrobě. Nahlédnou do věznice, kde model vznikne. Budou i u toho, kdy se bude usazovat.

„Všechno samozřejmě online prostřednictvím našich stránek na sociálních sítí, kde budeme přinášet i mnoho zajímavostí a rozhovorů,“ přiblížil plány Tomáš Slifka.

V současné době, kdy je areál z vládního nařízení uzavřený, začínají pracovat na novém rozložení parku. Proces podle provozovatele potrvá zhruba dva až tři roky.

„Do té doby bychom z parku chtěli vybudovat areál evropského formátu,“ řekl. Kromě stále přibývajících modelů českých památek se může čtvrtý největší miniatur park v Evropě pochlubit unikátní živou atrakcí. K malým modelům přibyly totiž nemenší koně na světě. A zřejmě v budoucnu nezůstane jen u koní, Boheminium chce svou ´sbírku´ rozšířit i o nejmenší plemena dalších zvířat.