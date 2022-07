Vše začalo 21. června, kdy byla na kruhovém objezdu u Klatov odchycena černá fenka. Nálezkyně zavolala městskou polici a zvíře bylo převezeno do útulku. „Při kontrole čipu bylo zjištěno, že číslo není v České republice evidováno. Hned jsem si říkala, že bude problém. Kontrola všech registrů byla bez výsledku. Naštěstí máme výbornou spolupráci s Danou Černou z Domažlicka, která nezaváhala a začala pátrat. Odvedla super práci a zjistila, že čip je chorvatský,“ popsala Šeflová.

Napadlo ji, že fenka možná utekla někomu, kdo je u nás na dovolené. Následovalo obvolávání a objíždění ubytovacích zařízení. Bez výsledku. Další možností bylo, že pes mohl být do Čech přivezen na adopci. Ani telefony do spolků, které se zaobírají dovozem psů, ale nepřinesly žádný výsledek. „Fenka byla naprosto úžasná, šlo o kříženku Cane Corso. Ona snad milovala všechny lidi. S každým byla hned kamarád. Proto není divu, že o ni byl veliký zájem. Byla vybrána suprová rodina z Nýrska, kde by Rozárka, jak jsme ji pojmenovali v útulku, po skončení karantény našla nový domov. Ale pak přišel nápad! Co kontaktovat nějaký útulek v Chorvatsku, který by nám pomohl?“ líčila Šeflová. Zaangažovala svou dceru Petru Dobošovou, která se postarala o e-maily.

Hned druhý den přišla odpověď, že útulek bude kontaktovat majitelku. „A opravdu, majitelka se ozvala, fenka byla letos 17. června v Chorvatsku ukradena! Dcera byla s majitelkou neustále v kontaktu, bylo potřeba potvrdit, že opravdu jde o odcizenou fenku. Jmenuje se Bonnie, přišlo foto, přišel i ofocený očkovací průkaz,“ uvedla vedoucí klatovského útulku s tím, že pak nastala zásadní otázka - jak ji dostat zpět do Chorvatska? A tak zkusila na Facebooku požádat, zda by někdo nepomohl. Trvalo to jen chvilku a ozvala se jí Blanita Taušová z cestovní agentury Česká Doprava.cz. ,,Miluško, v pátek jedeme do Chorvatska, můžeme ji vzít s sebou,“ hlásila Taušová. Vše klaplo, v pátek v podvečer se Bonnie vydala na cestu a v sobotu byla předána majitelce. „Paní Silvia měla velkou radost. Děkovala nám i paní Šeflové za to, že zorganizovala návrat fenky do Chorvatska. Večer nám pak ještě posílala fotky, jak je Bonnie již doma ve svém prostředí,“ řekla Deníku Taušová.

„Musím přiznat, že při odjezdu autobusu jsem měla slzy jako hrachy. Ale jsem ráda, že se vrátila tam, kam patří. Moc děkuji společnosti Česká Doprava.cz Janovice nad Úhlavou v čele s Martinem Zdvořákem za úžasný přístup k vyřešení problému a za úžasný přístup k Bonnie,“ uzavřela Šeflová.

