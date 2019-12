Zdejší svěřenci se díky nim i proběhli na Vánoční stezce, návštěvníci zhlédli dogdancing, přijela i Popelka a zahřál čaj, svařák či punč. A Deník si při té příležitosti popovídal s Veronikou Fazekašovou, dlouholetou pracovnicí útulku, kterou tu můžete vídat, i když je v současné době na mateřské dovolené.

Kolik je v současné době v útulku psů?

Naštěstí se opět povedlo nemožné a mnoho pejsků se v průběhu roku udalo, tak v současnosti je v útulku jen pět psů, z toho jeden vyžaduje zvýšenou zdravotní péči, byl zraněn při autonehodě. Průměrně jich tu bývá celoročně okolo deseti.

Jak se vám dařilo letos umisťovat je k novým majitelům?

Stejně jako každý rok pejskové putovali nejen do okolí, ale po celé republice. Snažíme se je inzerovat na různých webech a často se nám podaří jim najít vysněné domovy. Nejhorší je to však se starými nebo nemocnými psy, takové udat je prakticky zázrak. Lidé se bojí citově investovat do starého pejska, chtějí raději štěně, a přitom jsou to právě ti stařečkové, kteří by nejvíce potřebovali teplo domova. V současnosti máme úžasného Edu, jedenáctiletého většího plyšáka, který doslova zbožňuje venčitele a oni zase jeho, bohužel kvůli věku se mu trvalý domov nerýsuje a zůstává už přes rok v útulku.

Jak probíhá adopce psa? Co musí nový majitel udělat?

Adopce psa je v našem zařízení zcela zdarma, majitel však musí projít důkladným pohovorem, kdy zjišťujeme, zda má budoucí osvojitel pro pejska dobré životní podmínky, kvalitní krmení a je schopen naplnit jeho potřeby, ať už psychické, nebo fyzické. Následně si zájemce vezme psa na procházku a seznámí se spolu.

U náročnějších psích případů zájemce chodí i opakovaně, aby si na sebe s pejskem zvykli a naučili se společně vycházet, bezproblémová zvířata lze adoptovat prakticky hned. Psi jsou nabídnuti do adopce ale teprve až tehdy, kdy to psychicky zvládnou, napřed je musíme naučit mnoho věcí, mezi nimi třeba i získání nazpět důvěry k lidem všeobecně… Vydáváni jsou očkovaní, načipovaní, odčervení a dost často i vykastrovaní, aby se předešlo dalšímu bezhlavému množení psů. Ne každý zájemce však odejde s pejskem, někdy i k jeho značné nelibosti, musíme ale bohužel myslet hlavně na naše svěřence, aby se v budoucnu měli dobře, často si už předtím prošli peklem.

Lidé přinesli k Vánocům dárky. Jak mohou pomáhat během celého roku?

Mnoho úžasných dobrosrdečných lidí nám pomáhá během celého roku – například třeba pravidelným víkendovým venčením. U nás chodí pejsci denně na procházky, potřebují dostatek fyzické aktivity, takže výjimkou není pro aktivnější zvířata ani venčení u kola či koloběžky. Pomoc s venčením proto velice vítáme, stejně jako pomoc materiální – deky, pelíšky, kvalitní krmivo nebo žvýkací pochoutky, hračky – vše, co může našim svěřencům zpříjemnit pobyt v útulku.

Vždy jen prosíme dárce o kvalitní krmivo pro psy, raději malý pytlíček granulí s vysokým podílem masa než velký pytel levného krmení. Naši svěřenci totiž pravidelně pochází ze špatných podmínek a mají kvůli tomu rozhozený zažívací trakt, často potřebují i speciální diety. Ale opravdu naše svěřence potěší i balíček piškotů nebo sušeného masa.

Štědrý den je za námi a mezi dárky se často objevují právě psi. Proč není pejsek vhodným dárkem pod stromeček?

Rozhodnutí pořídit si pejska je závažné rozhodnutí na deset let dopředu a bude mít dopad na všechny členy rodiny. Štěně pod stromečkem sice rozzáří oči každého dítěte, nicméně děti ani při nejlepší vůli nemohou nést plnou zodpovědnost za pravidelné venčení a náročnou péči o psa. A co teprve úklid! Pes sice do domácnosti vnese spoustu radosti, ale také chlupů, rozdrbaných pelíšků, bot, kabelů a dalších „hraček“.

A nejdůležitějším faktorem v rozhodování by měly být finance, kvalitní krmení něco stojí a veterinární účty se mohou při zdravotním problému vyšplhat i do tisíců. Pořídit si psa a pak ho odbývat nekvalitním krmením a neposkytnout mu potřebnou veterinární péči je týrání. Mnohem lepší je pořízení psa opravdu pořádně probrat s celou rodinou a udělat si „Vánoce“ s živým dárečkem třeba během roku. A nejlépe pomoci nějakému pejskovi z útulku a udělat tak navíc dvojnásobnou radost.

Je po Vánocích opravdu útulek plný „nevhodných vánočních dárků“?

Bohužel pro pejsky to období, než se jich nezodpovědní lidé zbaví, někdy chvilku trvá. Na počátku jsou totiž roztomilá štěňata, se kterými je plno legrace, ještě se neomrzela, ale není čas na jejich výchovu. A postupně pes roste a objevují se problémy – například stále není plně čistotný, neposlouchá na povely, dospívá a začíná mít problém s dalšími psy – tak se ho lidé jednoduše zbaví, jako by to byl nepotřebný kus nábytku.

Nejčastěji k nám přichází psi ve stáří do jednoho roku, kdy se začnou projevovat důsledky špatné výchovy štěněte. Úplně zbytečně, zvířata jsou v tom zcela nevinně. Takže nepociťujeme přímo nával po Vánocích, ale v průběhu celého roku… A bude to tak i nadále, dokud si lidé neuvědomí, že psi jsou živé bytosti a jejich pořízení není jen tak.

Období konce roku je spojeno s dělobuchy a ohňostroji. Jak pomoct pejskům, aby to zvládli?

Pejskové by nejlépe zvládli silvestra, kdybychom nestříleli dělobuchy vůbec. Je to pro ně děsivé období, ohlušující rány v jejich těsné blízkosti jejich citlivému sluchu působí doslova bolest, jsou zmatení. Moc by pomohlo, kdyby i nepejskaři dodržovali aspoň stanovený čas a petardy odpalovali jen v daný večer, kdy si mohou majitelé své pejsky zabezpečit a co nejvíce je ochránit. Mnoho majitelů musí svá zvířata před silvestrem i sledovat a uklidňovat, aby to zvládla.

Jak však vyřešit neplánované rány už několik dní před silvestrem, když je potřeba psy venčit?

Nejen pro konec roku je dobré mít své zvíře řádně označeno, nejlepší telefonní číslo majitele přímo na obojku. I ten nejhodnější pes, co se nikdy petard nebál, se může leknout a utéct, když se mu při venčení ozve rána přímo za zadkem. Od příštího roku platí nový zákon, že by všichni psi měli být načipováni.

Bohužel už mnohem méně se ví informace, že čip musí být hlavně následně registrován – bez toho není možné najít majitele zvířete. Prosím proto všechny pejskaře, ověřte si na internetu, zda máte čip psa registrovaný aspoň v jednom libovolném registru, jinak se možná i přes čipování s pejskem znovu neshledáte. A jak pomoci pejskovi přímo pro daný večer? Pokud má hodně veliké problémy, určitě se poraďte s veterinářem, existují přípravky na uklidnění, které pomohou ohňostroje lépe překonat.

Pejskovi umožněte schovat se na nějaké bezpečné místo, úkryt, kam si může zalézt, a dejte mu oblíbené hračky, žvýkací dobroty nebo kost na okus, abyste mu perné chvilky co nejvíce zpříjemnili. Venčete v lokalitě, kde nehrozí předčasné odpalování, a pro jistotu pouze na vodítku. Za sebe opravdu velice doufám, že se jednou najde přijatelný kompromis pro všechny, například tiché ohňostroje. Ať můžeme konec roku oslavit pořádně nejen my lidé, ale i naše zvířata!