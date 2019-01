Karlovarský kraj – Citelné ochlazení čeká nejen na obyvatele Karlovarského kraje. V příštím týdnu spadnou teploty v noci v nížinách až k -10°C, na horách klesnou ještě níž.

Zima a mráz. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Přes den se budou držet kolem nuly. A to přesto, že tuto sobotu a neděli bude spíše obleva. Právě v Karlovarském kraji lidé rychleji změny zaznamenají, protože počasí tady ovlivňuje oceánské proudění a nikoliv pevninské. Kromě mrazů se musejí lidé připravit i na vydatné sněhové přeháňky.

„Dnes v sobotu a zítra v neděli očekáváme citelnou oblevu. V sobotu můžeme přes den čekat až +4°C a v neděli kolem +3°C . To znamená, že veškerý sníh, který v nížinách napadl, odtaje. Na horách také, ale tam nebude úbytek sněhu tak markantní, protože tam teplotní výkyvy nebudou tak silné,“ informoval pozorovatel počasí z profesionální meteorologické stanice v Šindelové Rudolf Kovařík.

Za teplejší vzduch může tlaková výše, která se pohybuje u Anglie a která sem přinese právě teplejší vzduch.

„Od pondělí se pak začne postupně ochlazovat a teploty už půjdou přes noc více pod nulu. Největší ochlazení bude na konci příštího týdne, kdy se mohou teploty v noci dostat až k -10°C, na horách ještě níže. K tomu všemu musejí lidé počítat se sněhovými přeháňkami, a to jak na horách, tak v nížinách. Nebude už ale foukat tak silný vítr, který zaznamenali obyvatelé kraje v uplynulých dnech,“ upozornil pozorovatel počasí.

To, že sníh o tomto víkendu bude odtávat, bude mít pozitivní vliv na podzemní vody, protože voda tak bude mít i čas se vsáknout.

„Vody je v podzemí stále málo, ale postupně se v kraji doplňuje. Může za to nejen tající sníh, ale i poměrně dost dešťových srážek a také malý odpar. Jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují stav podzemní vody, je i spotřeba rostlin, která je v zimním období minimální. Ale ještě nejde se stoprocentní jistotou říct, že na jaře a v létě nebudeme mít problém s podzemní vodou. Na to je ještě moc brzy. Pokud nebude pršet a bude hodně svítit slunce, budou mít lidé s vodou zase problém, jako tomu bylo vloni a předloni,“ upřesnil Rudolf Kovařík.

Právě nedostatek vody přiměl mnohé s ní šetřit, a to zejména na zahradách a na vesnicích. „Voda bude za chvíli vzácnost. Pořídil jsem si na zahradu několik sudů na vodu, do kterých zachytávám dešťovou vodu, s kterou pak zalévám zeleninu a ovocné stromy, ale když neprší, tak se mi nádoby stejně vodou neplní a jsem na suchu. V zimě je málo sněhu, na jaře a na podzim málo prší a k tomu jsou léta abnormálně teplá, je to jedno s druhým,“ řekl zahrádkář Miroslav Šindelář z Chebu.