Krušné hory - V bublavském skicentru se v sobotu koná koncert pod širým nebem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

Počasí si s vlekaři v Krušných horách pořádně hraje. Obleva uplynulých dvou dní nedovolila zprovoznit další lyžařské vleky, s příchodem očekávaných mrazů se ale podmínky na horách začnou rychle lepšit.

V týdnu se chystaly otevřít vleky Krajka a Saporo v Kraslicích, kde na svazích leží 30 cm sněhu.

„Obleva ale nakonec nedovolila vleky spustit. Čekáme na mrazy a případné sněžení, pak okamžitě upravíme svahy a otevřeme,“ řekl Martin Vlček z LK Tatran Kraslice, který oba vleky v Kraslicích na Sokolovsku provozuje. Aktuální info je možné sledovat na www.lkkraslice.cz.

Na otevření čeká i Lišák ve Stříbrné na Sokolovsku, který provoz nezahájil kvůli hrozbě pádu stromů pod tíhou sněhu. I tady se rozhodne až o víkendu. Info naleznete na www.lisakstribrna.cz.

Kvalitní lyžařské podmínky na Sokolovsku naopak panují ve Ski centru Bublava. Tam na svazích leží 70 cm sněhu a v provozu je celý areál kromě Velkého Bleibergu. O víkendu se tam navíc uskuteční koncert po širým nebem v podání kapely Funk Corporation. Začátek je v 15 hodin.

Skupina zahraje na dojezdu červené sjezdovky. Vstup je zdarma. Pořadatelé poukazují na to, že se jedná o vynikající hudební formaci, která vystupuje na velkých festivalech a byla také předkapelou na posledním koncertu Toma Jonese v ČR.

Skiareál Klínovec byl v uplynulých dnech kvůli sněhové kalamitě v omezeném provozu. Včera byly otevřeny lanová dráha Prima Express a sjezdovky Jáchymovská a Rondo. V provozu byly rovněž od 9:00 do 16:00 lanové dráhy CineStar Express (B) a SUZUKI (C), dále vleky E, F, VL 1000 (N), lyžařské pásy a vleky Za Prahou (L) a Hranice I. (R) a II. (S).

Příjezdové komunikace ze směru od Chomutova jsou sjízdné přes Hradiště a dále přes Kovářskou a Vejprty. Bez problémů sjízdná je cesta k dolní stanici Prima Express, sjízdná je rovněž komunikace z Božího Daru na Neklid a Klínovec. V provozu jsou linky skibusu Háj Klínovec, Loučná České Hamry Klínovec, Jáchymov Prima Express. Mimo provoz je linka skibusu Fichtelberg Neklid Klínovec.

Na uzavřených částech areálu, a po ukončení provozu, pokračují práce na odstranění důsledků kalamitní situace. Aktuální informace o provozu najdete na webu skiareálu https://klinovec.cz/

Ve skiareálu Plešivec jsou od středy opět v provozu lanovky Pstruží a Abertamy, sjezdovky č. 1 Hana, č. 6 Renata a dětské centrum. Od soboty Plešivec otevírá lanovku Modesgrund a sjezdovky č. 2 Milenu, č. 4 Aidu a propojovací cestu do Pstruží č. 7b Danielu.

Za lyžováním se můžete vypravit také do Potůčků, kde je tamní skiareál Skipot v provozu od 9 do 16 hodin a večerní lyžování v sobotu je od 18 do 21 hodin.

Ideálním místem pro začínající lyžaře je pak skiareál Velflink v Perninku.