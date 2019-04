Největší na první pohled viditelnou změnou pro návštěvníky je barva kabinek, která se tak změní poprvé po 33 letech.

Provozovatel zastavuje lanovku v Mariánských Lázních dvakrát do roka, v dubnu a říjnu. „Letos jsme se ale rozhodli udělat větší údržbu, jde o kosmetickou a technickou změnu. Kabinky jsou po těch třiatřiceti letech vyšisované. Kompletně jsme je rozebrali a opravujeme i věci skryté jako jsou rámy, dále sedačky a řadu dalšího,“ říká Vladimír Černý ze společnosti Snowhill, která kabinkovou lanovku provozuje.

Zelená barva není dílem náhody, ale provozovatel zvažoval, jaká by byla ta nejvhodnější. „Logo firmy je vločka složená z několika dílů a každý areál má svou barvu a Mariánky mají zelenou,“ objasňuje důvod barevné změny s tím, že zelená i lépe zapadá do lesa a přírody a například žlutá by byla naprosto nevhodná.

Slunce, mráz a voda způsobily i poškození podlahy ve spodní stanici. I to právě nyní opravují. „Znovu podlahu vybetonujeme a bude se i ukotvovat středová část,“ popisuje provozovatel.

Po spuštění bude kabinková lanovka vozit cestující každý den podobně, jako v posledních osmi letech. Pro návštěvníky se chystá i půjčovna terénních sjezdových koloběžek, elektrokol i možnost zastřílet si z luků nebo dětské hřiště u dolní stanice. Lidé se mohou tradičně svézt k miniaturparku Boheminium, dančí oboře Hvozd nebo z horní stanice dojít na vyhlídku s rozhlednou Hamelika.

Otevření lanovky je plánováno na 1. května. „Půjdou-li všechny práce dobře a rychle, otevřeme už koncem dubna,“ dodává Vladimír Černý.