Mariánské Lázně budou v sobotu plné sportu, hudby, zábavy, ale i jídla. Startuje totiž už tradiční devátý ročník závodu SpaRun2021.

MOVOMAL je zkratka pro moderní, vstřícné a otevřené Mariánské Lázně. Je to v současné době taková móda, že města se snaží být v této situaci víc otevřená pro místní. U nás to platí obzvlášť, protože se město spíše soustředilo na zahraniční klientelu. Jedná se o ucelenou věc, kdy na začátku to byly běžecké závody centrem města. Postupně se na běžeckou akci nabaloval doprovodný program,“ říká pořadatel akce Pavel Knára. Přihlásit se je možné na www.sparun.wz.cz.