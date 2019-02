Sokolov – K zimním radovánkám patří neodmyslitelně bruslení. Zamrzlé vodní plochy navíc lákají i na běžné procházky po hladině, které jsou možné právě pouze v mrazivém období.

To vše s sebou nese riziko proboření se do ledové vody. Zvlášť nyní, když se teploty přehouply přes den nad nulu a do regionu dorazila obleva. V následujících dnech však má opět přituhnout a hasiči rozhodně varují před vstupem na zamrzlé vodní plochy.