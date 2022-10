Od nového roku opustí stávající provozovnu v Rybnici, propustit navíc musela veškerý personál. „Pobočku v Rybnici jsem koupila v roce 2015. Máme zde výrobnu, sklad i expedici. Její provoz už je ale v tuto chvíli energetický neúnosný. Budovu proto buď prodám, nebo pronajmu. Během ledna a února se plánuji přesunout do nových pronajatých prostor v blízké vesnici. Kam přesně, se rozhodne v půli listopadu,“ řekla Deníku Macháčková, která v novém objektu zůstane už sama.

Letos na jaře, kdy se zvyšovaly ceny všech surovin, reagovala provozovatelka na situaci na trhu také zdražením. Zvýšila ceny produktů o 40 procent. Ani to nepomohlo. Navíc velmi výrazně klesly tržby. „Dodávali jsme přibližně dvěma stovkám různých provozoven, kaváren či cukráren. U restaurací výrazný propad nebyl, nejvíce jsme zaznamenali pokles tržeb u farmářských obchodů, o 80 procent,“ zmínila.

Aktuálně s ní v Rybnici pracují ještě tři kolegyně. Ty už mají ale ke konci roku také podepsané výpovědi. „Mě i zaměstnance situace velmi mrzí. Měli jsme fajn partu. Při práci tu vládla pohoda a dobrá atmosféra. Vždy jsme se společně na všem domluvili. Dvě slečny mají děti, jedna je dokonce samoživitelka. Nové zaměstnání zatím nemají. Je to smutné,“ konstatovala podnikatelka.

Méně výrobků

Aby udržela vybudovanou značku, bude tedy od příštího roku pokračovat sama a s menším sortimentem. „V nabídce jsme měli 120 produktů. Nyní je zredukuji na čtyři desítky, abych jejich výrobu vůbec zvládla,“ popsala s tím, že dále plánuje pokračovat s prodejem na plzeňských farmářských trzích a zavedeným rozvozem.

Co bude za pár let, si zatím Macháčková neumí představit. „Myslím, že situace se po dobu dalších dvou, tří let moc lepšit nebude. Zatím se připravuji tak, abych měla do budoucích prostor třeba jednoho šikovného brigádníka, který pomůže v sezoně, kdy je největší zájem. Upřímně netuším, zda se někdy vrátím do stavu, abych měla šest zaměstnanců,“ míní.

Za dobu působení získala podnikatelka čtyři ocenění v soutěži Regionální potravina. Porota ocenila její Kouzelné hrušky se skořicí nebo rakytníkový sirup.

Suroviny pro výrobky získává výhradně od českých dodavatelů. „Odebíráme plody z nebílovských sadů, jahody plzeňských pěstitelů, meruňky z Moravy. Pampelišky nebo bezinky chodíme sami sbírat do čisté přírody,“ dodala.