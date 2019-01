Sokolov – Oddychnou si rodiče a zřejmě i policisté. Parkovat bezpečně a přímo před některými sokolovskými školami nelze.

Úpravy mají napomoci bezpečné cestě do škol | Foto: Deník / Roman Cichocki

Rodiče školáků proto porušují dopravní předpisy a jsou terčem strážníků. Chtějí své děti dopravit co nejbezpečněji až před školu. Město se proto vloni rozhodlo zkusit systém Kiss and Ride, tedy Polib a jeď. Osvědčil se, a proto přibudou další místa před sokolovskými školami.

„Reagujeme na připomínky řidičů a před každou základní školou necháme vybudovat parkovací plochy s krátkodobým stáním Kiss and Ride, tedy Polib a jeď. Výjimkou je bohužel 2. základní škola, kde to současná situace neumožňuje a místo tam prozatím není,“ říká místostarosta Sokolova Jan Picka.

„Každý z rodičů, zejména malých dětí, chce to své dopravit bezpečně do školy a vidět, jak mizí v areálu školy. Proto se parkuje, kde se dá, a pak je zmatek,“ potvrzuje Pavel Širochman.

U všech ostatních základních škol proto tato místa budou, a to přímo na straně vozovky, která je blíže škole. Město zamýšlelo pro zvýšení kapacity zřídit místa i na druhých stranách vozovek, ale prozatím to neumožňují právní vztahy.

Po osmé ZŠ se v současné době připravují místa u základních škol v ulici Pionýrů a B. Němcové. U prvně jmenované bude 5 míst a u druhé 2 místa K+R (více v kopci nelze).

Nyní je třeba dostat do povědomí lidí značku K+R, na které se mnoho řidičů bojí zaparkovat, protože nevědí, co znamená. Značka se používá proto, že jsme signatáři Vídeňské úmluvy o dopravním značení. Použití jiných značek by zmátlo cizince. Řidiči, kteří zastaví na těchto místech, pouze vyloží školáka a hned odjedou.