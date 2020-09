V den svého volna si jí všiml dopravní policista. Zmatené ženě nejspíš svou pohotovou reakcí zachránil život. „Z pátku na sobotu jsem měl noční službu a v tu dobu bylo zrovna vyhlášeno pátrání po dvaačtyřicetileté ženě,“ vzpomíná policista Jiří Selber.

„Ještě ráno po příchodu z práce jsem si na našich policejních stránkách znovu prohlédl její fotografii, abych věděl, kdyby náhodou, protože člověk nikdy neví,“ říká.

A právě to mu o několik hodin později pomohlo. „V sobotu odpoledne jsem jel kolem březovské přehrady a u silnice jsem uviděl ženu s kapucí na hlavě, v ruce klacek, a ještě se motala ve špatném směru,“ popisuje situaci.

Žena mu byla povědomá. Nedalo mu to a o kousek dál zastavil. Hned mu prý bylo jasné, že je to žena, po které policie pátrá. „Oznámil jsem to operačnímu důstojníkovi, který okamžitě poslal kolegy,“ uvádí.

Mezitím se za ženou vydal a sdělil jí, že je policista. Nejdřív se bránila ho následovat, ale pak svolila. Po pár minutách si ženu převzali policistovi kolegové. „Byla to náhoda, ale jsem rád, že to tak dopadlo,“ uzavírá.