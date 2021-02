"Za 24 hodin od pátku do soboty policisté kontrolních stanovištích zamítli cestu do a z uzavřených okresů Cheb a Sokolov v celkem 503 případech. Nejčastějším důvodem zamítnutí byla například turistika, nákupy, tankování pohonných hmot, sportovní využití nebo návštěvy známých," uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Lidé cestující do Chebského a Sokolovského okresu musí při kontrole prokázat oprávněnost vstupu všemi možnými dostupnými prostředky. "Do současné doby jsme občany, kteří cestovali v rozporu s krizovým nařízením a nespadali do výjimek, vyřešili domluvou," dodala mluvčí policie.

Okresy Cheb a Sokolov jsou od pátku kvůli šíření epidemie uzavřené. Výjimku mají lidé, kteří míří k lékaři či do práce. Možné jsou i cesty na svatbu, úřad, pohřeb, veterinu, výjimka se pak týká také cest do školy či kvůli péči o nemohoucí příbuzné.