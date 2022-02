„Nejprve přiletěl nějaký čáp, který následně odletěl, no a když jsem se podívala o trochu později, už tam stála naše samička Jiřina, která tu sídlí každý rok. No a v noci už na komíně byli spolu. Vždy je hezké pozorovat, jak se například zdraví. Tak pěkně zaklánějí krky, až radost pohledět,“ popisuje zakladatelka facebookové skupiny Chebští čápi Monika Dohnalová, která skupinu zakládala v roce 2008.

Napadlo to syna Moniky poté, co se nastěhovali do svého nového bytu. „Koupila jsem byt, ze kterého je krásný výhled na čapí hnízdo, mám je přímo ve výšce očí. Když jsem se byla podívat na ten byt, tak jsem věděla, že tu chci bydlet, protože bylo vidět na hnízdo. A co se týče založení samotné skupiny, tak to opravdu napadlo mého syna Lukyna, který mi vnukl tuto myšlenku, když viděl, jak čápy neustále pozoruji,“ popisuje.

Zakladatelka skupiny Chebských čápů se stala díky svému veřejnému zájmu pomocnicí ornitologů. „Oslovili mě i ornitologové, kteří hnízda mapují. Každý rok jsem tedy podávala hlášení, kdy přiletěla samička, sameček, kdy se prvně pářili, kolik měli vajec, nebo také kolik se vyrojilo mladých, dále kolik jich dochovali a kdy odletěli,“ popisuje s úsměvem.

Monika sama takový zájem veřejnosti nečekala, ale pozorování čápů jí přináší do života radost. „Moc mě to baví. Dokonce jsem si pořídila i kamerku, takže na facebookové stránce jsou i má videa, aby měli lidi přehled, co se v hnízdě děje,“ pokračuje.

Se zvýšeným zájmem veřejnosti roste podle Moniky i hysterie kolem samotných čápů. „Tím, že je pomalu u každého hnízda kamera, tak lidé kolikrát špatně nesou dění kolem ptáků. To dřív nebývalo. Lidé se totiž velmi diví tomu, že příroda dokáže být někdy i krutá, ale tak to prostě je. Myslím, že i to je třeba respektovat. Čápice dělají běžně, že vyhodí z hnízda nejmladší mládě, protože vědí, že by například zpáteční let nezvládlo, ale to samozřejmě vyvolává velké vášně. Mláďata se narodí začátkem května a v srpnu odlétají. Z malinkého čápátka je během chvíle obrovský čáp. Například minulý rok měli šest čápat, jedno nepřežilo, ale pět velkých čápů bylo v jednom hnízdě a všichni nakonec odletěli,“ vypráví Monika a vzpomíná, že v roce 2013 zahynula všechna mláďata. „V červnu byly dlouhé deště a dopadlo to bohužel tragicky. Všechna čápata jsem posbírala na střeše Albertu. Ten rok už žádná mláďata neměli. Tento rok byl nejsmutnější,“ uvádí. „Vše je jinak veselé. Je úžasné, když mláďata začnou vykukovat a jsou vidět jejich hlavičky, nebo když se začnou učit létat, tak je to opravdu sranda, jak těmi křidélky mávají a vylétávají nad hnízdo čím dál tím výš, než seberou odvahu, aby plně vzlétla. Také mě baví pozorovat, jak skáčou nad hnízdem. To opravdu neomrzí,“ dodává.