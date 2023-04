Desátý ročník výtvarné soutěže „Věk pro nás není překážkou“ je u konce. Vítězové převzali cenění a letošní umělecké snažení seniorů z Karlovarského kraje nyní mohou obdivovat návštěvníci krajského úřadu, protože právě tam se koná výstava všech 78 soutěžních prací. Výstava soutěžních prací je do 28. dubna ve vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to v době úředních hodin.

Ocenění senioři s představiteli kraje. | Foto: Krajský úřad Karlovarského kraje

„Po loňském roce, kdy se do soutěže zapojily necelé čtyři desítky soutěžících, je letošní počet prací opravdu úctyhodný. Je vidět, že naši senioři se opět vrátili ke svým oblíbeným činnostem a zapojení do našeho klání je pro ně velkým potěšením. Ačkoliv jsme nemohli ocenit všechny, velmi si vážím každého z účastníků, který se do soutěže přihlásil. Práce jsou opravdu povedené a mně nezbývá než smeknout před nadáním, talentem, chutí a láskou, s níž se účastníci pustili do své tvorby. Přeji všem, aby je jejich nadšení pro umění neopouštělo, a zároveň doufám, že i v letošním roce, kdy nepochybně budeme soutěž vyhlašovat, se opět zapojí, i když třeba jejich práce nebyla oceněna věcnými dary,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Soutěž se konala v termínu 6. ledna do 28. února 2023 a určena byla všem seniorům z Karlovarského kraje ve věku od 60 let. Vyhlášeny byly tři kategorie – kresba, malba a grafika, ruční práce a fotografie. O vítězích rozhodovala odborná porota, v níž již tradičně zasedla profesionální fotografka Stanislava Petele, vedoucí výtvarného oddělení na Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech Ivana Sedláčková a ředitel Galerie umění Karlovy Vary Jan Samec. Novinkou letošního ročníku bylo udělení speciální ceny, kterou z rukou hejtmana Karlovarského kraje a zástupců Českého rozhlasu Karlovy Vary převzal nejvěrnější soutěžící, jenž se zúčastnil všech dosavadních ročníků soutěže.

Ocenění:

Kategorie – Kresba, malba, grafika

1. místo – Jindřich Turek, 2. místo – Drahomíra Jandová, Stříbrná 3. místo – Jiřina Hübschová, Stará Role

Kategorie – Ruční práce

1. místo – František Koudela, Karlovy Vary, 2. místo – Jindřich Rohla, Kraslice, 3. místo – Eva Strejcová, Dolní Žandov, čestné uznání – Marie Michálková, Karlovy Vary

Kategorie – Fotografie

1. místo – Milena Kuklová, Karlovy Vary, 2. místo – Josef Sedláček, Nejdek, 3. místo – Jiří Nárta, Chodov

Cena Českého rozhlasu Karlovy Vary - Dana Balcarová, Karlovy Vary

Speciální cena pro nejvěrnějšího účastníka soutěže - Jaroslav Jirásek, Cheb