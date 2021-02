Deník na návštěvěZdroj: Deník

Střelba z praku má na Březové dlouholetou tradici. To potvrzuje i březovský starosta Miroslav Bouda.

„Odhaduji zpětně tak 20 let tady funguje klub. Nepsané společenství kamarádů, chlapíků, kteří v tom našli obrovský zájem, mají svoji střelnici, klubovnu, schází se minimálně dvakrát týdně.

Ryzí amatéři se ke střelbě dostanou párkrát za rok. Střílejí na rozdíl od profesionálů na klasický pistolový terč, aby je to bavilo a současně i motivovalo.

A jak je na tom sám se střelbou? „Střílím rád a špatně,“ přiznává. „Amatérsky. Ale spoustu let, je to můj oblíbený koníček.“ Patří k zakládajícím členům na Březové, ale pracovní vytížení mu neumožňuje jezdit po soutěžích v republice. Má svůj prak, jak říká, krásný, úplně nádherný, ´čoprácký´, protože Miroslav Bouda je současně nadšeným motorkářem, který dostal darem i s věnováním a jménem.

Střílet z praku je v dnešní době už vcelku náročná disciplína. Není guma jako guma, potvrdí prakisté, a i odlévání kuliček, kterými se střílí, má svá pravidla. Rudolf Pekuniak z Březové je odlévá pro celou republiku.

„Prakisti vám řeknou, že to musí být trošku v člověku. Ti profesionálové natáhnou vidličku a jednu z těch částí mají jako mířidlo. Vědí přesně, jak nastavit. My to střílíme jak v lese. Vezmeme a nějak to tam přilítne,“ shrnul na závěr starosta svůj pohled na profesionální a amatérské střelce.