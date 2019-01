Prameny - Svůj poslední majetek, pozemky s minerálními vrty, prodala nejzadluženější obec republiky Prameny svému věřiteli.

Opozice je toho názoru, že se obec nechová jako správný hospodář, protože pozemky prodala za deset milionů místo možných jednatřiceti milionů korun. Koalice se ale brání. Podle jejího vyjádření nebylo jiné řešení.

Zastupitelé odsouhlasili prodej pozemků ruskému věřiteli, společnosti Real Aspekt, pro jeho firmu Sangerberg za deset milionů korun. „Cena byla určena podle zřejmě neplatného posudku z 14. listopadu 2017,“ řekla lídryně opozičního uskupení Prameny Šťastné a Veselé Anna Fábiková. „Přitom vloni v srpnu nabídla za tyto pozemky společnost Karlovarské minerální vody jednatřicet milionů korun. Bohužel tato nabídka nebyla zastupitelstvem ani projednána, vedení odmítlo počkat na nové ocenění, které by zohledňovalo i tuto nabídku, i pustit pozemky do dražby, v níž by zájemci transparentně zabojovali,“ uvedla zastupitelka.

Vedení obce je ale toho názoru, že jiné než na zastupitelstvu odsouhlasené řešení nebylo možné.„Veškeré připomínky opozice jsme prostudovali, ani jedna neobsahuje možnost, jak žalostnou situaci naší obce řešit a neporušit u toho zákon. Náš dluh se navyšuje a navyšoval by se dál,“ řekla starostka Pramenů Michala Málková (ANO) na emočně vypjatém zasedání zastupitelstva. „Obec obdržela návrh od jediného věřitele, v rámci kterého je obci navrženo prodejem svého majetku snížit vůči němu svůj dluh. Věřitel toleroval pouze cenu stanovenou znaleckým posudkem,“ shrnula starostka v důvodové zprávě.

Podle jejích slov v případě, že by Prameny majetek prodaly za vyšší cenu, která by ale nepokryla celý dluh obce, zbylý majetek a účty by zůstaly blokované exekucemi. „V důsledku toho bychom nesplnili podmínky ministerstva o poskytnutí návratné bezúročné půjčky. Kromě toho by obci nadále narůstaly úroky. Obec může navíc prodat majetek za podmínky, že věřitel udělí k převodu souhlas,“ argumentovala Michala Málková. „Nabídka od společnosti Karlovarské minerální vody bez ohledu na její výši nedisponuje souhlasem věřitele. A tak ji nemůžeme projednat.“

Podle jejích slov exekutor nyní odblokuje obecní účty, začne svítit veřejné osvětlení a obec bude moci i žádat o dotace.

Prodejem pozemků s vrty Prameny snížily svůj dluh z více jak dvaapadesáti milionů korun na dvaačtyřicet milionů korun. Zbylý dluh se obec zavázala zaplatit Real Aspektu do listopadu letošního roku. Současné vedení doufá, že získá bezúročnou návratnou půjčku od Ministerstva financí. A i to opozice napadá.

„Kdybychom to nestihli, jakože nejspíš nestihneme, zavázali se, že uzavřeme s věřiteli smlouvu o půjčce. Jakou, to bohužel není nikde specifikováno,“sdělila Anna Fábiková. „Získat půjčku od Ministerstva financí nebude tak samozřejmé,“ podotkla.

Pro Ministerstvo financí podle slov starostky Pramenů je důležité, aby byla uzavřená dohoda s věřitelem a zastavilo se narůstání úroků. „Pak můžeme jednat o návratné bezúročné půjčce,“ řekla starostka. O půjčce chce s ministerstvem začít jednat co nejdříve.

„Myslím si, že časem se ukáže, že naše rozhodnutí bylo správné. Ono ani jiné podle zákona udělat nešlo. Nebylo na co čekat,“ dodala Michala Málková.

Do problémů se Prameny dostaly kvůli neuskutečněnému projektu minerálních vod. Místo ohromných zisků obci zůstaly jen dluhy, které dosahovaly ke 130 milionům korun.