Vejprnice - Unikátní operace mu zachránila život. Nemá po ní ale půlku těla.

V budoucnu by se Dan rád přestěhoval do Plzně do bezbariérového bytu. Jeho největší přání je být samostatný. | Foto: FN Motol

Daniel Křeček z Vejprnic na severním Plzeňsku udělal před dvěma lety, kdy mu bylo pouhých sedmnáct let, obrovskou chybu. Když čekal s kamarádem v Plzni na vlak, vylezli na odstavený vagon a chtěli se vyfotit. Dan byl zasažen elektrickým proudem vysokého napětí, po kterém následoval pád z výšky. Utrpěl popáleniny na 25 % těla a poranění míchy a páteře. Jeho léčba si vyžádala nekončící sled operací. Přišel o celou spodní polovinu těla, ale přesto to 'nezabalil' a snaží se žít aktivně.

Bojovat o přežití začal Dan hned poté, co se po čtyřech dnech probral v nemocnici z bezvědomí. „Když nemá člověk dobrý přístup, tak to nezvládne. Probudil jsem se po operaci, 14 dní jsem měl neskutečné bolesti, nemohl jsem normálně pít. Člověk se v takové chvíli musí naučit myslet na něco jiného, aby se vůbec dokázal vyspat. Musel jsem tři dny překonávat sondu, která vedla z nosu až do žaludku,“ zavzpomínal Daniel, který se postupně musel podrobit řadě lékařských zákroků.

Důvodem všech těchto výkonů byl rozvoj dalších a dalších nekróz svalů a měkkých tkání a kostní postižení, tzn. osteomyelitida. Projevem tohoto postižení byly horečky, navenek vznik dekubitů a hnisavých píštělí. „Žádný z těchto nálezů nebylo možné zvládnout bez operace, Daniel byl opakovaně a dlouhodobě hospitalizován, během hospitalizace byl prakticky trvale na antibiotické léčbě. Postupně se ukázalo, že zánět postihuje celý skelet pánve,“ uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Motol Pavlína Danková.

Lékaři našli jediné možné řešení odstranění celé spodní části těla, včetně pánevního skeletu a kosti křížové. „Šance, že se operace podaří, byla 50 na 50. Bez operace by ovšem oddálili smrt maximálně o měsíc a půl. Jiné východisko nebylo. Já si vůbec nepřipouštěl, že to nevyjde. Věděl jsem, že se vrátím domů,“ řekl Deníku Daniel. Operace v Motole trvala šestnáct hodin a zapojilo se do ní 22 odborníků z různých oborů.

Dnes je již mladík doma ve Vejprnicích. A i když má jen polovinu těla, snaží se žít aktivně a má různé plány. Pracuje a časem by se rád přestěhoval do Plzně do bezbariérového bytu. „Až budou peníze, rád bych si udělal řidičský průkaz. V Plzni je firma, u které si mohu udělat řidičák na ruční řízení. Auto už mám,“ prozradil Daniel, jehož vysněným vozem je Chevrolette Camaro.

Jezdit ale nehodlá jen v autě poháněném motorem. „Jsem patronem týmu Plzeň v žíle, který jezdí na handbike, tedy kole poháněném rukama. Už dvakrát vyhráli cyklomaraton a chtějí, abych příští rok jel místo Honzy Krauskopfa z Plzně. Asi se do toho budu muset dostat. Dřív jsem jezdil na kole hodně na streetu i BMX. Moc se na to těším,“ uvedl Daniel, jemuž hodně pomáhá, že mu po boku stojí kamarádka Lucie.

A jaké bylo jeho největší novoroční přání? „Samozřejmě bych chtěl, abych já i moje rodina byli zdraví a šťastní. Ale pokud by šlo vážně jen o mě, tak moje největší přání je být samostatný,“ svěřil se Daniel Křeček.