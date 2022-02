Dům dětí a mládeže Sova v Chebu chystá na léto jedenáct táborů. „ Co se týká volných míst, tak na příměstských ještě nějaká volná místa jsou. Tato forma táborů je u nás velmi oblíbená. Brzy se obsadí, dětičky se nám vracejí. Vnímám tak, že naši práci děláme správně a samozřejmě nás to moc těší a také baví. Tábory připravují pedagogové, kteří vědí, co děti potřebují. Například na sportovní kemp máme beznadějně plno, ten je opravdu oblíbený. Když to řeknu suma sumárum, tak z osmdesáti procent jsme naplnění, takže ještě nějaká šance přihlásit své děti je. Co se turnusů týká, tak je máme poskládané do celého léta a bereme si na starost děti školního věku,“ říká ředitel Domu dětí a mládeže Sova v Chebu Miloslav Šverdík.

Příprava některých táborů trvá dokonce i dva roky. „Tábory standardně začínáme připravovat už v říjnu, ale některé výjezdní dají i práci na dva roky. Je to velké úsilí celého týmu. My totiž většinou vymýšlíme nová témata, která se neopakují. Jeden z mála táborů, který máme stále, je s tématikou zvířátek. To nikdy neomrzí,“ vysvětluje Šverdík.

Městský dům dětí a mládeže Sluníčko v Aši rozpustí přihlášky na letní tábory až v dubnu a květnu. „Máme přichystaných pět táborů a s tím, že se jedná o příměstské. Žádné výjezdní jsme nepřipravovali. Kapacita jednoho tábora je do dvaceti dětí. Můžu říct, že zájem je velký a vždy máme většinou kapacitu zaplněnou. Ale také záleží na tématu a kdo tábor vede. Rozhodně nemáme ale problém s tím, že by se tábory nenaplnily,“ říká vedoucí oddělení volného času při Městském domě dětí a mládeže Sluníčko Aš Lenka Krupková.

Příměstské tábory nejsou sice nijak nákladné, ale letos podraží. „Naše současné ceny budeme měnit. Všechno zdražuje, takže jsme nuceni se tomu přizpůsobit. Například příměstský tábor na jarní prázdniny u nás vyjde za týden na 750 korun před zdražením. Počítáme, že nová cena vyšplhá na přibližně tisíc korun,“ uvádí Krupková.

Městský dům dětí a mládeže Mariánské Lázně chystá letos pět příměstských táborů. Kapacita jednoho turnusu je dvacet čtyři až dvacet osm dětí. Příměstský tábor je podle ředitelky Městského domu dětí a mládeže Mariánské Lázně Ireny Bornové schůdná varianta toho, jak dosáhnout větší spokojenosti vedoucích, dětí i rodičů. „V současné době přebírat plnou zodpovědnost za absolutně cizí děti je opravdu riziko. Děti mají různé alergie, poruchy chování, stravovací návyky a často se jim stýská po domově. Pokud takových dětí máte hned několik, tak se tábor místo radosti stává pro vedoucí peklem. Něco jiného jsou skauti a takové organizace, které se s dětmi průběžně během roku vidí, tudíž vědí, co od nich čekat, ale jinak je to opravdu velké dobrodružství. Mnoho rodičů totiž různé handicapy odhalí nám vedoucím až po příjezdu na samotný tábor,“ sděluje Bornová a vysvětluje, že osm hodin denně pohlídat děti je daleko jednodušší. „V Mariánských Lázních není problém vždy zajistit zdravotníky, nebo se v případě nějakého problému hned spojit s rodiči. Když jsme jezdili výjezdní tábory, tak jsme v přírodě byli bez signálu a v dnešní době to není příjemné, když nějaký problém nastane. U příměstského táboru jsme všichni spokojení. My jako vedoucí, děti i rodiče,“ usmívá se.