Velice smutným se stal poslední pracovní den tohoto týdne pro pana P. z Plané (nepřál si zveřejnit své jméno). Přišly mu totiž SMS do mobilu, oznamující odeslání peněz z jeho účtu. Tisíce zmizely bez jeho souhlasu.

Výpis z účtu s údaji o platbách, které prováděl podvodník z účtu podvedeného pana P. z Plané. | Foto: Deník/VLP Externista

„Během práce mi začaly chodit zprávy do mobilu znamenající přesun peněz z mého účtu někam do neznáma. Obrátil jsem se okamžitě na klientskou linku svojí banky, kde se mi pracovnice snažila pomoci zablokováním odchozích plateb. To se bohužel již nezadařilo a peníze ve výši zhruba 500 euro odešly neznámo kam,“ sdělil Deníku pan P. Následně se mu začaly ztrácet další malé částky jako výběry z karty. Zavolal tedy opět do banky, aby zablokovali i platební kartu. „Já žádné platby nezadával, šlo tedy o podvod,“ dodal a poukázal, co této události předcházelo.