Karlovarský kraj - Lidé v kraji byli letos štědřejší než loni. Trvanlivé mléko, konzervy, mouka nebo olej. Regály ve skladu potravinové banky se v průběhu sobotního odpoledne začaly postupně zaplňovat. Ani letos totiž lidé nezůstali lhostejní vůči těm, kteří pomoc potřebují, a zapojili se do již 4. ročníku Národní potravinové sbírky.

V centrálním skladu potravinové banky se jednotlivé regály v průběhu soboty postupně zaplňovaly. Pomáhal i ředitel Milan Hloušek. | Foto: Lucie Žippaiová

„Smyslem této sbírky je nashromáždit potraviny, které darují zákazníci v obchodech," uvedl ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek. Z obchodů se potom vybrané potraviny svážejí do centrálního skladu, který má potravinová banka v Sokolově. „Sem v průběhu soboty putovaly potraviny z celého Karlovarského kraje," poznamenal.

Ty se v centrálním skladu ale příliš, lidově řečeno, neohřejí. Následně jsou distribuovány organizacím, které s potravinovou bankou spolupracují. Jsou to například farní charity, Armáda spásy, nízkoprahová denní centra, organizace SOS vesničky, Pomoc v nouzi, velká škála organizací v celém Karlovarském kraji.

„Často se setkávám s otázkou, jestli je to vůbec potřeba," podotkl Hloušek s tím, že požadavky ze strany jednotlivých organizací ho jen utvrzují v tom, že je sbírka velmi důležitá, protože poptávka je velká. „Navíc se blíží Vánoce a zima, to je období, kdy nutnost takové pomoci ještě roste," dodal.

V loňském roce se v Karlovarském kraji vybralo 8,7 tuny potravin, které byly jednotlivým organizacím v potravinové bance k dispozici po celý rok. Letos to je prozatím 9 126 kilogramů. „Máme radost. Navíc číslo ještě není konečné. V týdnu očekáváme závoz z drogerií, kde sbírka letos také probíhala," informoval Hloušek.

A jak konkrétně to v obchodech vypadalo? V republice se do sbírky od 8 do 20 hodin zapojilo celkem 659 obchodů. Lidé přišli, nakoupili a to, co chtěli, věnovali dobrovolníkům, kteří při sbírce pomáhali. „Taky jsem se zapojila, už podruhé," řekla Jiřina Procházková ze Sokolova. „Nakoupili jsme hlavně rýži, olej, nějaké konzervy, džemy nebo třeba okurky," vyjmenovala. Reakce lidí prý bývají různé, potvrdili samotní dobrovolníci. Někdo přispěje alespoň konzervu, jiný přiveze plný koš. Žádná reakce ale nebyla vysloveně negativní. To potvrzuje i Milan Hloušek: „Setkal jsem se i s tím, že přišla stará paní, důchodkyně, že má malou penzi, ale chce dát aspoň něco." A uvedl i letošní zajímavost, že se mezi dobrovolníky objevila dokonce původem Kanaďanka. „Mluví anglicky, jmenuje se Elaine, ale tak ji to nadchlo, že se tady v Sokolově do sbírky s vervou zapojila," kvitoval.

Národní potravinová sbírka je největší akcí svého druhu v České republice. Je organizována platformou Byznys pro společnost ve spolupráci s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy. Záštitu nad ní převzal ministr zemědělství Marian Jurečka a mediálním partnerem akce je Deník. Vloni se vybralo celkem 236 tun potravin.

Autor: Lucie Žippaiová