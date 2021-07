Nedostatek lékařů bude moci Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje řešit videohovorem mezi posádkou záchranářů a lékařem. Celý projekt už je vyzkoušený a koncem tohoto roku se spustí cvičně. Od příštího roku pak naostro. Karlovarští záchranáři budou první v republice zkoušet to, co už ve světě funguje.

Testování videohovoru přes aplikaci záchranka | Foto: Deník/Roman Cichocki

V současné době jezdí lékař s posádkou pouze v některých případech, jinak je dispozici na telefonu. "Chtěli bychom zkušební spuštění do konce roku a od nového pak naostro. Máme to otestované, dělali jsme studie, technologicky jsme na to vybavení, zbývá jen dodělat sofware. V současné době jsou běžné konzultace mezi záchranáři a lékařem po telefonu. Nicméně je už běžné posílat například EKG buď našemu lékaři nebo na kardiologii. Při video konzultaci pak lékař zároveň pacienta uvidí," říká ředitel záchranky Jiří Smetana.