Jisté je jen to, že majitel nemovitostí splnil svou podmínku a byty jsou prázdné. Do konce roku odešly všechny rodiny. Nic by tak nemělo bránit tomu, aby Sokolov vyplatil 16,6 milionu korun Pavlu Berkovi, který je vlastnil. Sokolov je koupil, aby se zbavil letitých stížností na tamní obyvatele a skládky odpadu, která rostla do obřích rozměrů.

"Prozatím ještě není rozhodnuto, co bude s nemovitostmi dál. Řešíme to. Všichni nájemníci jsou pryč, což bylo podmínkou v kupní smlouvě. Nyní může dojít k vyplacení částky a převodu na katastru nemovitostí. Při stěhování k žádným konfliktům nedošlo. Byla vytvořena pracovní skupina, ve které nechyběly neziskové organizace, zástupci města i sociálního odboru. Stěhovalo se 35 rodin, zhruba 140 lidí. Většinou do okolních měst, kde měli různé vazby. Čtyřem rodinám jsme nabídli byty druhé kategorie v Nádražní ulici. Tuto možnost využily tři z nich," řekl starosta Sokolova Petr Kubis.

Koupené objekty nejsou v dobrém stavu, ale o demolici prozatím nikdo nemluvil. Zda budou zrekonstruovány a nabídnuty k bydlení se také neví. Domy město zabezpečilo proti vstupu bezdomovců či jiných cizích osob. Ze sedmi vchodů u dvou domů jich bývalý majitel vlastnil šest.

Starosta podotkl, že rozhodnutí zastupitelů o koupi velmi uvítal. „Už jsme vyčerpali v podstatě všechny možnosti, jak v této lokalitě docílit pořádku. Většina lidí, kteří tam žijí, nemá žádné vazby na Sokolov a chybí jim základní návyky,“ konstatoval.

K věci se vyjádřil i majitel nemovitostí Pavel Berka. „O koupi domů se mnou přes dva roky jednala Sokolovská bytová, jmenovitě Erik Klimeš. Nakonec jsme spolu našli kompromis ohledně prodeje těchto budov. Já osobně již třetím rokem úspěšně podnikám v úplně jiném oboru, který je pro mě finančně zajímavější a časově méně náročný,“ řekl. Jak zdůraznil, v žádném případě nehodlá kupovat žádné další nemovitosti a přesouvat nájemníky do jiné části Sokolova.

"Poměrně dost lidí mi říkalo, že se stěhují na Rovnou. Někdo šel do Oloví a myslím i do Kraslic. Já sháněl bydlení těžko. Jak řeknete, že jste z lokality sokolovského nádraží, nikdo vás nechce. Všichni to viděli v televizi, když tu natáčela," řekl při stěhování jeden z bývalých nájemníků.

Sokolov si od koupě slibuje, že jako vlastník domů bude moci zejména ovlivňovat například skladbu obyvatel těchto domů, způsoby užívání bytů v domech, množství sběrných nádob na komunální odpad, nebo, že domy opraví a případně je využije k jinému účelu než k bydlení. Okolní pozemky by chtělo revitalizovat a eliminovat znečišťování veřejného prostranství, odstranit existenci vyloučené lokality, zlepšit vzhled města a podobně.