Cheb – Stres před Vánoci nezažívají v obchodech jen zákazníci, ale také prodavači. Jejich únavy se mohou snažit využít i podvodníci „rozměňovači“.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Milan Jaroš

Ti chtějí prodavače zmást několikerým měněním peněz natolik, aby je obrali o stovky až tisíce korun. S takovými podvodníky se nejspíš setkala i zkušená prodavačka Zdeňka z Chebu. Nejen, že asi chtěli využít hektického adventního času, ale navíc přišli v pátek odpoledne.

„Do obchodu spolu přišli dva muži a první si koupil dvě drobné věci a platil dvoutisícikorunovou bankovkou. Ptala jsem se, zda nemá menší. Odpověděl, že ne. A tak se vrátila a obsloužila druhého muže,“ popisovala událost. Když si nakoupil i druhý muž, začali se mezi sebou dohadovat o penězích a první z mužů prodavačku poprosil, zda by mu drobné bankovky nevyměnila za tisícikorunu.

„Vyskládal mi stokoruny a dvousetkoruny na pult. Jedna z dvoustovek byla natržená, a tak jsem muže poprosila, aby ji vyměnil, což udělal. Vzala jsem si bankovky a dala mu za ně tisícikorunu. Potom na mě ale začal zkoušet, abych mu dala tu jeho dvoutisícikorunu zpět – dal mi přece menší bankovky za tisíc korun a teď mi dá tisícikorunu – samozřejmě tím ale myslel tu, kterou jsem mu za ty drobné sama dala.“.

Jak podotkla, rozhodně nešlo o příjemnou zkušenost. Když totiž muž zjistil, že prodavačku neošidí, začal být až agresivní. Štěstí bylo, že v obchodě byli i jiní zákazníci, a tak oba muži odešli s nepořízenou.

Podle policistů je obezřetnost namístě. „Při rozměňování peněz je potřeba být velmi opatrný. Pachatelé, kteří se zaměřují na tuto trestnou činnost, záměrně vyvolávají chaotickou situaci tím, že chtějí opakovaně směňovat bankovky a snaží se využít chvilkové nepozornosti osoby, která peníze rozměňuje,“ řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. „Mít na paměti musíme také to, že pachatelé jsou připraveni a schopni odehrát různé předem připravené scénky. Podvodníci mohou přijít sami či ve vícečlenných skupinkách. Jeden je u rozměňování peněz a další pachatelé se snaží různými způsoby odvést pozornost směňující osoby, aby ztratila kontrolu nad rozměněnými penězi,“ upozornil.

Větší obchody proto zákazníkům peníze nevyměňují. „Na informacích a na pokladnách máme obecně zákaz rozměňování bankovek – maximálně je povolené měnit bankovky do výše 200 korun, a to pouze na informacích. Pokud chce zákazník rozměnit vyšší bankovku, protože potřebuje drobné do vozíku, v tomto případě od nás obdrží žeton do vozíku zdarma,“ potvrdila Renata Maierl z oddělení firemní komunikace Kaufland Management ČR.