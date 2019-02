A tak si návštěvníci prohlédnou přes tisícovku artefaktů nalezených nejen okolo Chebu, ale i jejich přesných replik. Je to první takováto výstava v Chebu.



„Výstava seznámí veřejnost s opomíjeným světem paleolitických a mezolitických lovců a sběračů. V posledních letech prudce se rozvíjející oblast archeologického zájmu má řadu nových poznatků a objevů, které zde budou výstavní formou prezentovány,“ sdělila Blanka Andrášiková z Muzea Cheb.



Z nejvýznamnějších lokalit budou představeny Tašovice u Karlových Varů či okolí přehrady Skalka na Chebsku. Výstava je pořádána ve spolupráci s Územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Lokti a s odborníkem na štípanou kamennou industrii Janem Eignerem z Národního muzea.



„Chceme seznámit návštěvníky s obyvateli tohoto území, od jejich příchodu, což bylo v době před několika desítkami tisíc let, až do počátku zemědělství, což bylo v době okolo pěti tisíc let před naším letopočtem,“ sdělil archeolog a vedoucí odborného oddělení Muzea Cheb Michal Beránek. Expozice bude mít několik částí. Jedna z nich bude například věnována surovinám.



„Součástí výstavy bude i badatelské okénko. V něm se hosté muzea dozví, jak se pravěké artefakty zkoumaly v 50. a 60. letech minulého století, kdy byl o pravěk Karlovarského kraje mimořádný zájem, a jakým způsobem se výzkumu artefaktů z prehistorické doby věnujeme dnes,“ popsal Michal Beránek. V poslední doplňkové části výstavy se návštěvníci dozví, jak se štípaný kámen používal i v modernější době.





„Například pazourky se používaly hluboko do novověku a nebyly tak součástí pouze doby kamenné. Lidé se s ním mohli setkat například v křesadlech a křesadlových pistolí.“ vysvětlil archeolog.



Intenzivní příprava výstavy muzejníkům zabrala několik měsíců. Ale prehistorické artefakty odborníci sbírali několik let.



Vyrobit repliku historického nástroje byla pro archeology takzvaně mravenčí práce. V zemi se zpravidla nachází pouze kamenné části předmětů. Jejich skutečná pravěká podoba se dochová velmi vzácně nebo ji rekonstruujeme na základě technik dosud žijících přírodních národů.



„Nejbohatší na prehistorické nálezy je okolí chebské přehrady Skalka. V minulosti se totiž jednalo o široké údolí řeky Ohře, v kterém sídlili pravěcí lidé na mnoha místech. To je doloženo řadou sídlišť z té doby“.



Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 31. května od 17 hodin ve výstavním sále Muzea Cheb. Expozice potrvá až do konce září.



K radikální změně expozice, která by mnohem více zaujala návštěvníky, přikročilo také Muzeum Karlovy Vary. Rekonstrukci budovy muzea na Nové louce a vytvoření nové podoby stálé expozice financoval Karlovarský kraj, který uvolnil ze svého rozpočtu celkem téměř 40 milionů korun. Samotná expozice pak přišla na přibližně 20 milionů.



Vytvoření nové expozice trvalo od prvotního ideového záměru do otevření muzea v loňském dubnu čtyři a půl roku. Že muzeum zvolilo správnou cestu, potvrdilo první místo v celostátní soutěži muzeí České republiky Gloria Musaealis.



Muzeum Karlovy Vary ji získalo v kategorii Počin roku 2017 za rekonstrukci budovy a novou stálou expozici. V této kategorii bylo přihlášeno 15 projektů, celkem se soutěžilo ve třech kategoriích a přihlášených bylo 99.