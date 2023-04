Na dopravní omezení se budou muset připravit nejenom řidiči projíždějící Aší, ale i místní obyvatelé. Rada Karlovarského kraje na svém posledním zasedání odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na provedení stavebních prací v rámci projektu „II/217 Modernizace silnice – průtah Aš“. O vítězi rozhodne nejnižší nabídková cena.

„Tato investiční akce se připravuje asi pět let. Jedná se téměř o tříkilometrový úsek od kruhového objezdu Nový Žďár až po vrchní část města. Modernizace silnice by měla stát zhruba 141 milionů korun, přičemž uvidíme, co nám ukáže výběrové řízení. Na realizaci projektu se bude podílet také město Aš, které je parterem akce, a to částkou asi 21 milionů korun,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Dalibor Blažek.

Akci, jejíž realizace je naplánována na tento a příští rok, připravuje Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem stavby bude celková modernizace silnice II. třídy v ulicích Hlavní a Chebská a v úseku křižovatky Nebesa – Mokřiny – Aš. Dělníci tam provedou kompletní výměnu vozovky, přičemž řidiči se nemusí obávat úplné uzavírky silnice. Stavba bude probíhat na polovině místní komunikace. Ke zvýšení bezpečnosti pěšího provozu pak přispějí nové přechody pro chodce i zřízení dalších míst pro přecházení.

Město Aš bude jako partner projektu na vlastní náklady realizovat například výstavbu nových chodníků, veřejného osvětlení či parkovacích stání. „Tak jak je to v posledních letech běžné, dopravní inženýři a dopravní inspektorát se snaží zpomalit dopravu ve městech a zužovat silnice. Vzhledem k tomu, že tato komunikace je poměrně široká, zbývá tam dostatek místa i pro parkovací stání, která jsou dneska v každém městě nutná,“ doplnil Dalibor Blažek.