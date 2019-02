Čas od času tak vyrazí do ulic vyzkoušet jejich průjezdnost. V Chebu se hasiči společně s policií a strážníky tentokrát zaměřili na ulice v historickém jádru a na sídlištích.



„Na ulice v historickém jádru jsme se zaměřili v dopoledních hodinách a na sídliště ve večerních hodinách,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. „Při jízdách s automobilovým žebříkem měli na několika místech hasiči problém s plynulým průjezdem,“ uvedl mluvčí. Sice se zatím nestalo, aby hasiči kvůli špatně parkujícím autům nedorazili k zásahu, poměrně často se ale musí vypořádat se ztíženým průjezdem. „Ten způsobuje delší čas dojezdu záchranářů. Uvědomujeme si, že parkovacích míst je téměř všude nedostatek, ale apelujeme na řidiče, aby zachovávali nutný prostor pro průjezd zásahové techniky,“ řekl Martin Kasal.



Na chebském městském úřadě evidují řadu stížností od občanů na bezohledné řidiče. „Je třeba, aby řidiči parkovali svá vozidla na místech k tomu určených. Vždyť mnohdy se jedná o minuty při záchraně lidských životů. A velmi často v důsledku neukázněnosti řidičů a špatně zaparkovaných aut nelze ani vyvážet kontejnery a uklízet kontejnerová státní. A to je častým problémem, na který si občané na radnici stěžují,“ potvrdila Simona Liptáková, mluvčí chebské radnice.



„Parkování ve městě je stále narůstající problém. Je nedostatek parkovacích míst, proto lidé nechávají často svá vozidla zaparkovaná na místech, která k tomu nejsou určena. Tím zamezují plynulou průjezdnost komunikací tak, jak je uvedeno zákonem o silničním provozu,“ uvedla Andrea Lokingová z oddělení prevence kriminality Městské policie Cheb. „V případě mimořádné události je nutné zajistit rychlý, bezpečný a bezproblémový průjezd vozidel složek integrovaného záchranného systému k místu zásahu. Je lépe po zaparkování vozidla udělat pár kroků navíc než zablokovat cestu těm, na které v těžkých chvílích nejvíce spoléháme. Proto vždy pamatujme, že naše špatně zaparkované vozidlo může způsobit vážný problém třeba při záchraně lidských životů,“ upozornila.



Kontroly průjezdnosti se nedělají jen v Chebu. To, jak jsou na tom s neukázněnými řidiči, absolvovaly složky například v Aši, v Chodově či dalších městech Karlovarského kraje.