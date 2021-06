Ve městě se opět ožívají pro Cheb typické problémy, jako je prostituce nebo znečišťování veřejného prostoru. „V rámci veřejného pořádku začaly samozřejmě neduhy Chebu. Po delší době opět řešíme prostituci. Trápí nás hlavně ulice 17. listopadu a příjezdové cesty do Chebu. Prostitutkám hrozí pokuta. Jsou poučeny, kde mohou svou činnost provozovat, respektive, kde obecná vyhláška neplatí, takže po našem upozornění odcházejí z místa. Bohužel je to pořad dokolečka, protože se dámy stále vracejí. Momentálně jde přibližně o deset osob. V rámci dalších neduhů se bavíme například o znečišťování veřejného prostranství. Stále je v okolí nádraží, Náměstí Dr. Milady Horákové, i pěší zóny,“ říká velitel.

Městská policie se stále potýká s nedostatkem strážníků i přes to, že na základně nemají podstav. „I když máme personální stav stabilizovaný, tak na naše poměry strážníků máme pořád málo. Momentálně sháníme tři. V terénu je dvacet pět strážníků, ale na Cheb je to velmi málo,“ vysvětluje Janošťák.

Nedílnou součástí týmu je už přes rok nepostradatelný útvar psovodů. „Hodně nám teď pomáhají naši dva psovodi, jsou opravdu velkým pomocníkem v rámci řízení veřejného pořádku. Hezky se to ukazuje v rizikových nočních hodinách, a to před restauracemi, přímo v restauracích, diskotékách a samozřejmě v problémových lokalitách, a to už se dotýkáme i tématu bezdomovectví," připomíná velitel.

Podle něho psovodi bezprostředně pomáhají od prvního dne, co úspěšně absolvovali zkoušky a začali vykonávat svou službu. Od první směny měli výborné výsledky. „Musím zhodnotit, že naši dva psovodi dobře pracují a hodně pomáhají v rámci veřejného pořádku. Občané mají z našich psů respekt. Když večer vypukne nějaká potyčka, pes situaci zklidní ještě před tím, než konflikt se konflikt rozroste," dodává Pavel Janošťák.

Svou roční službu hodnotí i jeden z psovodů Lukáš Černý, který se vzdělává prakticky pořád. „ Byl to víceméně náročný rok, protože jak pes, tak i já jsem se doučoval veškeré povely. Učíme se stále, každopádně pořád se posouváme dál a už jsme i v nějakém záběhu, takže víme, co od sebe čekat. Teď už jdeme jen kupředu, " usmívá se strážník.

Psovody městská policie posiluje především problémové lokality, jako jsou chatové oblasti, dále okolí vodních děl, jako je Skalka a Jesenice. Působí také ale i v centru města.