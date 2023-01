Film má navíc skvělé herecké obsazení. V hlavních rolích tragikomického snímku o tom, že v těžkých životních zkouškách může člověk najít nejen sám sebe, excelují Karel Roden, Regina Rázlová a Antonio Šoposki. „Tohle téma je mi blízké. Ale to by mělo být blízké každému člověku, protože všichni máme kolem sebe starší a staré lidi. A musíme se s tím každý srovnat,“ říká představitelka hlavní role Regina Rázlová .

Natáčení nového snímku trvalo celkem 27 dní a kromě Plzně probíhalo i v Praze, Bratislavě, v Železném Újezdě, ale také v malebném francouzském přímořském městě Étretat v Normandii. Scénář filmu vychází z reálných událostí v rodině scenáristky a producentky Nataši Slavíkové a scenáristy a režiséra Petra Slavíka. Dramatický příběh zaujme nečekanými zvraty a směsí humorných a absurdních situací, vyplývajících z postupujícího onemocnění Karlovy matky Matyldy. Vede tak diváka k zamyšlení, jak by on sám jednal v situaci, kdy by Alzheimerem onemocněl někdo z jeho blízkých. Zároveň dává naději se nevzdat a ukazuje, že i takto vážná nemoc může být paradoxně příležitostí k semknutí rodiny a nalezení skutečných hodnot.

Uvěřitelnost příběhu je umocněna a podložena silnou osobní zkušeností autorů filmu s tématem. Ti na vlastní kůži zažili, jaké v praxi skutečně je a co vše obnáší rozhodnutí vzít si do každodenní péče takto nemocného člena rodiny. „Film Tancuj, Matyldo je ale dramatem, kde Alzheimerova choroba funguje pouze jako katalyzátor proměny původně narušených rodinných vztahů,“ říká scenáristka a producentka Nataša Slavíková.

A proč se některé scény odehrávají právě v Plzni? „Mám k Plzni velmi blízký vztah, znám to tady a kulisy plzeňského náměstí Republiky i Jižního nádraží byly pro náš záměr ideální,“ dodává scénáristka.

Koproducentem Filmu Tancuj, Matyldo je Česká televize – kreativní producent Jaroslav Sedláček. Snímek dosud podpořil Státní fond kinematografie, slovenský Audiovizuálny fond, Plzeňský kraj a Nadace města Bratislavy. Film bude uveden do kin ještě v letošním roce.