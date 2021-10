Starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO 2011) uspěla ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Díky preferenčním hlasům se dostala ze třetího místa kandidátky ANO na druhé. Přeskočila tím poslankyni Věru Procházkovou, což podle svých slov nečekala.

Renata Oulehlová na sokolovské radnici | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Paní Procházková je persona, tudíž jsem to nečekala. Určitě mě to překvapilo a potěšilo. Jsem vděčná a s pokorou přijímám podporu lidí. Jestli zůstanu starostkou i poslankyní ještě nedokážu odpovědět, protože jsem to nečekala a tudíž nad tím nepřemýšlela. V nejbližších dnech to budeme řešit na krajském představenstvu a samozřejmě s rodinou," řekla Oulehlová.