Krysla, který byl předtím místopředsedou KS Plzeň, jmenoval do funkce prezident Miloš Zeman. Předsednictví se ujal 1. října 2020, na soudu ale podle informací Deníku nepanovaly od té doby právě ideální vztahy. Soudci, s nimiž Deník hovořil, si stěžovali např. na v podstatě nulovou komunikaci ze strany předsedy. Krysl podal mj. kárnou žalobu na jeden ze senátů či na místopředsedkyni soudu, na druhou stranu si na něj stěžovali podřízení soudci u nadřízeného Vrchního soudu (VS) v Praze.

A ten Krysla skutečně potrestal. „Předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl udělil dne 1. 9. 2021 předsedovi Krajského soudu v Plzni Alexandru Kryslovi výtku,“ potvrdila Deníku mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová. Předseda KS v Plzni si to ale nenechal líbit a následně podal kvůli uložení výtky na předsedu VS v Praze správní žalobu. „Vzhledem k okolnostem, že předseda vrchního soudu je nyní v této věci stranou soudního sporu, nebudeme věc dále v podrobnostech komentovat,“ uvedla Kolářová, která se proto nechtěla vyjadřovat ani k dosavadnímu působení Krysla ve funkci předsedy. Okomentovat dosavadních necelých šestnáct Kryslových měsíců ve vedení KS nechtělo ani ministerstvo spravedlnosti.

Případnou rezignaci by musel podat Krysl do rukou prezidenta republiky, nic takového se ale zatím nestalo. „Rezignaci jsme neobdrželi a nemáme ani informaci, že by měl ve funkci skončit,“ informoval v úterý prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Sám Krysl spekulace o odchodu z postu předsedy nekomentuje. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ vzkázal Deníku po své mluvčí Janě Durné. Situaci nechtějí nyní komentovat ani Kryslovi podřízení. „Vedení Nejvyššího soudu nás požádalo, abychom k této záležitosti nedávali do konce ledna žádné informace, a my to respektujeme,“ řekl Deníku jeden ze soudců.