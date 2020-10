„Poprvé jsem byla volit zástupce do Poslanecké sněmovny. Poté následovala volba prezidenta, komunální volby u nás v Kraslicích a senátní volby. Poslední, které mi chyběly, byly ty krajské,“ směje se Thuy.

„Když jsem volila poprvé, měla jsem určitý respekt. Ale byl se mnou tehdy manžel, a tak jsem byla klidnější,“ dodala. Její manžel už je zkušený volič. I on je u nás přes třicet let, předtím studoval a pracoval na Slovensku. České občanství má osm let a ani on nevynechal jediné volby. „Vždy se snažím udělat si čas. Je to naše občanská povinnost,“ říká Binh Thanh Nguyen. „Volit jsme byli v pátek, hned jak jsme skončili v práci,“ dodal Binh.

Thuy žije v rodinném domě v Kraslicích s manželem, který je ve vietnamské komunitě uznávanou autoritou. Do Kraslic se přistěhovali už v roce 1989. Thuy zavzpomínala, že když byla v Čechách volit úplně poprvé, slavil její syn kulatiny, a navíc se v ten samý den tehdy ve Vietnamu slavil Den žen. „Byl to pro mě velice slavnostní den,“ říká.