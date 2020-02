Bylo to poprvé v historii školy. Vedení školy s tím nemůže nic dělat a podle ředitelky Dany Fialové by měl víc zapracovat zřizovatel školy, jímž je město. Vedení města tvrdí, že za to může skladba obyvatel, kdy se do Rotavy stěhují romské rodiny z celé České republiky. Důvod je jediný. Takzvaní obchodníci s chudobou, kteří skoupili levné byty a nyní je pronajímají za vysoké částky, které lidem doplácí stát. Někteří rodiče vozí děti raději jinam.

BYZNYS S PRONÁJMY

Izrael, Pákistán, Rusko či střední Čechy. To jsou destinace, odkud pocházejí majitelé bytů v Rotavě. Ve městě je 960 bytů, z nichž zhruba třetinu vlastní město. Současné vedení rotavské radnice se snaží vykupovat byty od soukromníků i lidí zpět do svého vlastnictví. Prozatím tak vykoupilo 40 bytů. Chce zastavit byznys s chudobou. Vláda musí určit strop výše příspěvků na bydlení. „Tím spekulantům znemožní či ztíží pronajímání bytů za drahé nájemné, které doplácí stát,“ říká starosta Rotavy Michal Červenka.

LIDÉ NEMAJÍ ZASTÁNÍ

Ve městě je kromě státníi městská policie. Má pět strážníků a sedm asistentů prevence. Podle starosty jsou zapotřebí, protože přestupky rostou strmě vzhůru, zatímco v roce 2018 jich bylo 160, vloni již 502 a z toho plných 170 proti občanskému soužití. „Slušní lidé nemají zastání. Na radnici například přišla seniorka, která si o klidném důchodu a pohodovém prožití stáří může nechat jen zdát. Její sousedi opět podle ní řádili a ona se nevyspí,“ říká Červenka. Za dva a půl roku se v bytě sousedícím s jejím vystřídalo devět rodin. A co víc, byt, ve kterém seniorka bydlí, je takřka neustále vytopen vodou od sousedů. Proto chce město získat byty zpět a ti, kdo v nich nebudou dodržovat pravidla, bydlet nebudou. Je to pár panelových domů a několik vchodů.

JEDINÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola je ve zhruba třítisícovém městě jediná,a rodiče tak nemají možnost výběru. Město si pohrávái s myšlenkou, že by z jedné školy udělalo dvě. Jedna by mohla být například pro talentované děti a vůbec by nezáleželo na národnosti. Rodiče by tak měli na výběr. Na stole však leží tolik propíraná otázka desegregace Romů ve školství. Zatím se však nic neděje, a proto posledních několik let jezdí někteří rotavští školáci do Kraslic. „Letos je to zhruba sedmdesát školáků,“ řekl zástupce ředitele kraslické školy v ulici Dukelská Jan Kuzebauch. Kapacita rotavské školy je přitom 550 dětí. Letošní školní rok ji navštěvuje 180 školáků, což je něco málo přes třicet procent kapacity. Do první třídy šlo loni v září 19 prvňáčků a už to nebyly jen romské děti jako ve školním roce 2018/2019.

ZŠ MÁ CO NABÍDNOUT

Ředitelka Dana Fialová říká, že škola má co nabídnout. Vyjmenovává celou řadu školních projektů, ale i mimoškolních aktivit, o které se spolu s týmem kantorů zasloužila. „Vážím si kolegů. Realizují řadu projektů a jsou zapojeni všichni. S dětmi je práce náročná a málokdo ji umí. Fluktuace učitelů u nás není,“ říká Fialová.

Zapracovat by podle ní měl zřizovatel, tedy město. „Jsou to většinou jen slova, chybí mi činy,“ říká ředitelka, která by si spolupráci s městem představovala jinak. „Chybí mi z jejich strany větší zájem o školu,“ dodává Fialová, která nastoupila do rotavské školy v roce 1977 a ve funkci ředitelky je od roku 2003. S vedením radnice se shoduje na tom, že se v Rotavě za ta léta, co tady učí, hodně změnila skladba obyvatel.

Na tom se shodují i samotní obyvatelé. Přejí si, aby v Rotavě žili lidé, kteří budou mít k městu vztah. V posledních letech se však pravověrní Rotaváci stěhují. Mizí natrvalo do okolních měst a obcí. Ať už si tam najdou bydlení nebo stejně jako někteří školáci dojíždí raději každý pracovní den do sousedních Kraslic.

CO NA TO RODIČE

Rodiče školáků mluví o tom, proč vozí děti do jiného města, jen pod podmínkou anonymity. Nechtějí, aby jejich potomci byli napadáni, byť zatím jen převážně slovně. A také mají obavy, aby prospěchově slabší děti nestrhávaly ty ostatní. „Hádky dětí ve škole se poté v běžném životě přenášejí i do ostrých verbálních střetů mezi dospělými, a to třeba i na ulici,“ říká matka, jejíž jméno redakce zná. „Proto jsem dala dítě na kraslickou školu. Doporučili mi to dokonce někteří z učitelů rotavské školy, i když sami věděli, že přicházejí o dítě, které bylo jako jedno z mála schopné ve třídě aktivně pracovat. Ostatní děti ve třídě na to kašlaly,“ řekla.