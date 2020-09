Odvolací soud výši původního trestu nezměnil. Navíc k němu přidal dohled nad Kantorem během pětileté zkušební doby. Verdikt je pravomocný.

Článek o zavraždění 51 lidí a pokusu o vraždu dalších 40 osob v muslimských mešitách na Novém Zélandu měl Jiří Kantor loni v březnu sdílet na sociálních sítích a okomentovat pochvalnými slovy: „Za mě určitě pěkně provedená práce. Za veřejné schvalování teroristického činu a vychvalování jeho pachatele hrozilo muži až 15 let za mřížemi. Proti původnímu rozsudku Krajského soudu v Plzni se odvolal státní zástupce. Kantor se tehdy omluvil a řekl, že ho to mrzí, protože slova mínil jinak. Komentář byl podle něj směřovaný na novozélandskou policii. Soud mu to ale neuvěřil.

Státní zástupce navrhoval u Krajského soudu v Plzni obžalovanému pětiletý trest. Kantorovi, který nebyl nikdy předtím soudně trestán, udělil soud nakonec tříletý trest s podmíněným odkladem na zkušební dobu pěti let.

„Byla to hloupost. Doporučuji všem, aby si smazali Facebook. Lidé budou šťastnější,“ uvedl bezprostředně po vyhlášení rozsudku Jiří Kantor. Masová vražda muslimů ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch se odehrála 15. března 2019. Na svědomí ji má Australan Brenton Tarrant. Obžalovaný na sociálních sítích vystupoval pod jménem ústřední postavy filmu Gladiátor – Maximus Decimus Meridius.