K vidění bylo i jádro ze speciálního mělkého vrtu, který odborníci provedli před časem ve Studenci na Sokolovsku. Jedná se o vzorek horniny. „Během prázdnin, každou druhou středu, mají lidé možnost k nám do muzea zavítat. Povíme jim všechno o zemětřesení, které chebský region doprovází od nepaměti,“ sdělila seismoložka Jana Doubravová. Kromě nejrůznějších historických měřících zařízení mají lidé možnost vidět i speciální film o otřesech v západních Čechách nebo uslyšet také typický zvuk, který zemětřesení doprovází. Nechybí ani ukázky hornin a minerálů přímo z chebské pánve.

„Zavítat mohou návštěvníci také do štoly u hradu Vildštejn. Tam na ně čeká další odborný pracovník, který zájemcům předvede měřící techniku a vysvětlí, jak se vlastně zemětřesení měří,“ poznamenala Jana Doubravová. V současnosti nezaznamenávají odborníci žádné výrazné otřesy, které by mohli pocítit lidé. Ale zem se pod Chebskem hýbe téměř neustále, jevy jsou však velmi slabé. „Nyní je relativní klid. Chebsko se ale chvěje neustále, to mohou všichni vidět i v naší české aplikaci. Skoro každý den jsou velmi slabé záchvěvy,“ dodala seismoložka.