Kvůli přestavbě zavazadlového prostoru bylo vozidlo dva týdny mimo provoz. Díky úpravám se ale může služba rozšířit i pro klienty, kteří jsou upoutaní na invalidní vozík.

„Převoz vozíčkáře není standardní jízdou, proto doporučuji klientům na vozíku objednat převoz nejméně den předem,“ uvedl Richard Kosík, řídící Městské policie v Aši, pod kterou je služba senior busu organizačně začleněna. „Převoz vozíčkáře totiž vyžaduje odstranění zadních sedadel a montáž konstrukce, která pak umožní bezbariérovou manipulaci s vozíkem. To chvíli trvá a samozřejmě ubyde ve vozidle místo pro další pasažéry či zavazadla,“ vysvětlil.

Senior bus v Aši slouží k přepravě osob starších 65 let nebo držitelů průkazu zdravotně postižených ZTP a ZTT/P, za dotované jízdné, je v Aši provozován už druhým rokem. „Službu si klienti velmi oblíbili, a senior bus je tak prakticky využíván ze sta procent. Zájem veřejnosti dlouhodobě převyšuje kapacitu jednoho vozidla,“ potvrdil Milan Vrbata, mluvčí Městského úřadu v Aši.

Pro využívání služby senior busu je potřeba si na odboru sociálních věcí a zdravotnictví ašského úřadu vyřídit průkaz. „Cena jízdného kamkoliv po městě a do našich okolních obcí je 20 korun pro každou osobu a doprovod, přičemž doprovod držitelů průkazu ZTP/P neplatí nic. Provozní doba vozidla je pouze v pracovní dny, a to od 7.30 do 15 hodin, o víkendech vozidlo nevyjíždí,“ doplnil mluvčí.