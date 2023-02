Například sýkora koňadra musí denně spořádat tolik potravy, kolik sama váží, jinak strádá. „Je to nějakých šest až osm gramů, převážně semen,“ říká o ptačím druhu častém i na krmítkách ornitolog Karel Machač. Pozorovatelé ptačí říše mohou v těchto dnech vidět početná hejna čížků lesních. „Jednotlivé malé ptáky nespatříte tak snadno jako mnohasethlavá hejna. A právě čížci se živí převážně semeny ze šišek olší, které rostou u řek na vlhkých místech. Ptáci v hejnu mají větší příležitost dostat se k potravě. Víc očí víc vidí, dalo by se říci,“ poukazuje ornitolog.

Čížek lesní.Zdroj: Deník/Antonín Hříbal V České republice hnízdí v počtu 90 000–100 000 párů, a to až po nadmořskou výšku 1600 m. V zimě, kdy je zde zastoupen 1,5–2,5 miliony jedinci, na české území přilétají ptáci ze severní a východní Evropy.

„Na Tachovsko dorazil už i první pár jeřábů popelavých, je to vzácnost, ale touto dobou v únoru první přilétají. Pravidelně posledních asi pět let zde i hnízdí a vyvádějí mladé. Čím dříve dorazí do hnízdišť, tím lepší místo pro zahnízdění mohou pak získat,“ dodává ornitolog s tím, že lokalitu není možné prozradit kvůli rušení, jde o zvláště chráněný druh.

Ptáci obecně mají poměrně vysokou tělesnou teplotu. „Nějakých třicet devět stupňů, a čím větší je rozdíl mezi venkovním mrazem a jejich teplotou, tím to je pro ně horší. Musejí nasbírat spousty potravy, olejnatých semen. Když mají potravy dostatek, tak jim jednotlivé mrazivé dny samozřejmě nevadí,“ popisuje ornitolog Machač.

Hasiči museli řidiče z havarovaného auta na Chebsku vystříhat

Na západ Čech už dorazily také husy velké. „Nejde o žádný neobvyklý výskyt,“ konstatuje. Od září do konce října odlétávají husy na jih, odkud se zpět do střední Evropy vracejí právě během února. Na Tachovsku byly pozorovány letos už v druhé polovině ledna.