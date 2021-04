Venkovní skatepark v areálu Baníku v Sokolově, které s oblibou využívá ke sportování sokolovská mládež, musel být v říjnu loňského roku uzavřen. Mládež totiž, podle vedení města, nebrala v potaz vládní opatření a shromažďovala se tam. „Skatepark v areálu městských sportovišť musel být až do odvolání uzavřen pro veřejnost kvůli porušování vládních opatření k prevenci nákazy koronavirem. Celý areál městských sportovišť mimo provoz není, je veřejně přístupný. Kromě skateparku se v něm lze pohybovat, ovšem výhradně při dodržování veškerých nařízení," uvedl v říjnu mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Podle profesionálního skateboardisty a sokolovského rodáka Lukáše Muchny je skatepark dobře naprojektován a má úspěch i u lidí, které sem Lukáš pozval z jiných měst. Není postaven pouze pro profesionály. Překážky jsou nastaveny tak, aby se na nich začátečníci co nejvíce naučili.

„Rozdíl mezi starým a novým parkem je tak velký, že asi nemá cenu to nějak rozebírat do detailu,“ říkají místní skejťáci. Vybudování nového skateparku stálo čtyři miliony korun a patří k nejmodernějším v regionu.

V pondělí dopoledne zde bylo možné vidět kluky na jak řádí na prkně i koloběžce. "Máme volno a tak jsme využili toho, že zde nikdo není. Odpoledne už to bude horší a víkendy jsou na ježdění o ničem, je tu moc lidí," říká Honza Mudra, který dorazil se skejtem.

Na plechových překážkách mezitím jezdil jeho parťák Pavel Myška. Triky, které předváděl na freestylové koloběžce, byly pro normálního smrtelníka nepochopitelné. Chvíli točil ve vzduchu řidítkama, chvíli zase deskou na které se obvykle stojí. "Jsou to speciální stroje dělané tak, aby něco vydržely. Vše je o kvalitě materiálu. Ta moje stála zhruba 7 tisíc korun," říká Pavel. Oba dva se zde snaží být každý den.

"Skateprak má skvělou polohu na dostupnost. Areál je stejně daleko od nádraží jako ze sídliště. Mě to sem trvá zhruba 10 minut," říká Honza. Ten zároveň vyzývá rodiče malých dětí, aby si přečetli provozní řád skateparku. "Bylo to to první co jsem udělal i já. Mnozí z dětí nemají ani helmu ani doprovod dospělých," konstatuje Mudra.

Kluci se shodují na tom, že při říjnovém zavření zde bylo tolik lidí, že nebylo možné ani dodržovat rozestupy natož si zajezdit. Znovu otevřený areál jim udělal radost a doufají, že to vydrží už napořád.